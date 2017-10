Οκτώβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ιωάννης Διώτης: Μαύρη ημέρα για τη Δικαιοσύνη

Σε φυλάκιση δέκα ετών με αναστολή καταδικάστηκε ομόφωνα από το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης, σχετικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Αναλυτικότερα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κ. Διώτη, διότι δεν προχώρησε στην αξιοποίηση των στοιχείων από περιλαμβάνονταν στη λίστα των ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC, ενώ παράλληλα αναγνώρισε πως οι ενέργειες στις οποίες προέβη, έγιναν προκειμένου τα 2.059 πρόσωπα της λίστας να ωφεληθούν, δηλαδή για να μην ελεγχθούν. Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, η εισαγγελέας Έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, είχε ζητήσει την απαλλαγή του κ. Διώτη, υποστηρίζοντας πως η παράδοση του επίμαχου αρχείου με τα ονόματα στον τότε υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, αναιρεί οποιονδήποτε δόλο για τον κατηγορούμενο. Παράλληλα, είχε η εισαγγελέας είχε υποστηρίξει πως οι χειρισμοί Διώτη δεν προκάλεσαν ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο, ώστε να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της απιστίας η οποία τον βαραίνει. in Ιωάννης Διώτης: Μαύρη ημέρα για τη Δικαιοσύνη

Για μαύρη μέρα για τη Δικαιοσύνη μιλά ο Ιωάννης Διώτης, μετά την ομόφωνη καταδίκη του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, την οποία χειρίστηκε ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ. Η ανακοίνωση του Γιάννη Διώτη: «Σήμερα είναι μία μαύρη μέρα. Όχι για εμένα, γιατί είμαι αθώος και οπωσδήποτε αυτό θα αποδειχθεί και θα δικαιωθώ. Για τη Δικαιοσύνη είναι μαύρη η μέρα. Αισθάνομαι ντροπή και οργή για την εκδοθείσα απόφαση, που μόνο προϊόν της αποδεικτικής διαδικασίας δεν είναι. Δεν υπήρξε ούτε μία μαρτυρία, ούτε ένα έγγραφο που να πιθανολογούσε έστω την ύπαρξη ενδείξεων ενοχής. Και όμως αυτό το δικαστήριο διαπίστωσε τη βεβαιότητα τέλεσης του αδικήματος της απιστίας, παρά την εισαγγελική αθωωτική πρόταση, παρά την αποδεικτική διαδικασία, κλείνοντας τα μάτια και τα αυτιά στην αλήθεια και τη νόμιμη διαδικασία. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί απροκάλυπτη καταπάτηση κάθε έννοιας νομιμότητας και κράτους δικαίου. Δεν μετανιώνω που ανάλωσα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και έδωσα την ψυχή μου, για την απονομή της Δικαιοσύνης. Ας τα βρουν με τη συνείδησή τους, αυτοί που εξέδωσαν την απόφαση αυτή». iefimerida

