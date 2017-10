Οκτώβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Σε μια πρωτοφανή επίθεση εναντίον του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, την ημέρα που ο πρώην υπουργός Οικονομικών αναλάμβανε το νέο του πόστο στη γερμανική Βουλή. Αναδεικνύοντας τα βαθιά «ρήγματα» της γερμανικής κυβέρνησης τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο Γκάμπριελ κατηγόρησε τον Σόιμπλε ότι «μετέτρεψε την Ευρώπη σε ένα σωρό από ερείπια που θα πρέπει τώρα να μαζέψουν άλλοι». Σε μια κοινή συνέντευξη σε μια σειρά από γερμανικές εφημερίδες ο κ. Γκάμπριελ δήλωσε ότι ο τέως υπουργός Οικονομικών, με τη σκληρή στάση του στα προγράμματα διάσωσης της Ευρωζώνης, «κατάφερε να στρέψει όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εναντίον της Γερμανίας». Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο από την «έκρηξη» αυτή του Ζίγκμαρ Γκάμπριελ είναι ότι υπηρετούσε ως υπουργός Οικονομίας και αντικαγκελάριος της Γερμανίας για μεγάλο μέρος του χρονικού διαστήματος που περιέγραψε. «Ο κ. Σόιμπλε είναι μια διχαστική φιγούρα στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Ως ο μακροβιότερος υπουργός Οικονομικών της Ανγκελα Μέρκελ, o κ. Σόιμπε δέχεται συγχαρητήρια στη Γερμανία επειδή βρισκόταν στο “τιμόνι” σε μια περίοδο οικονομικής δύναμης για τη χώρα» λέει η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, και συνεχίζει: «Αλλά είναι μισητός σε χώρες όπως η Ελλάδα για τη βαθιά αποστροφή του στη διάσωση των οικονομικά ασθενέστερων χωρών της νοτίου Ευρώπης».



Οι δηλώσεις αυτές του Ζίγκμαρ Γκάμπριελ είναι το πρώτο σοβαρό δείγμα ότι οι πολιτικές του Σόιμπλε δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστες ούτε εντός της κυβέρνησης Μέρκελ. Ο Γκάμπριελ και το κόμμα του, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), μπήκαν στην κυβέρνηση Μέρκελ το 2013 και πλήρωσαν ακριβά το τίμημα αυτό στις εκλογές του περασμένου μήνα, όταν και έπιασαν τα χαμηλότερα εκλογικά ποσοστά της ιστορίας τους. Παρότι το SPD δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση και θα προτιμήσει να παραμείνει στην αντιπολίτευση, ο Γκάμπριελ και άλλοι υπουργοί παραμένουν στην κυβέρνηση ενώ η κ. Μέρκελ προσπαθεί να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.



Οι δηλώσεις του Ζίγκμαρ Γκάμπριελ φαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές από αρκετά μέλη του κόμματός του, καθώς οι βουλευτές του SPD δεν χειροκρότησαν μετά την εκλογή του Σόιμπλε ως προέδρου της γερμανικής βουλής. iefimerida loading…

