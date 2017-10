Οκτώβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

H Audi παρουσίασε το νέο της μεγάλο Sportback, το A7, που στη δεύτερη γενιά του είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό.



Η αισθητική του αναβάθμιση ξεκινά από το εμπρός μέρος με την ανανεωμένη και μεγαλύτερη μάσκα Singlegrame, τους χαρακτηριστικούς LED προβολείς και τις σπορ εισαγωγές αέρα, ενώ στο πίσω μέρος το στίγμα δίνουν τα εντυπωσιακά LED φώτα με την χαρακτηριστική φωτιζόμενη μπάρα και το διακριτικό σπόιλερ που ανυψώνεται όταν η ταχύτητα ξεπεράσει τα 120 χλμ./ ώρα. Με μήκος που φθάνει στα 4,969 μέτρα είναι 14 χιλιοστά μικρότερο από το προηγούμενο, 3 χιλιοστά πιο φαρδύ και 22 χιλιοστά πιο ψηλό. Βασίζεται στην τελευταία γενιά του πλαισίου MLB του ομίλου. Το μεταξόνιό του των 2.923 χιλιοστών, 13 χιλιοστά μεγαλύτερο από αυτό της πρώτης γενιάς, εξασφαλίζει καλύτερους χώρους και ένα πορτμπαγκάζ 535 λίτρων. Στο εσωτερικό υπάρχουν μέχρι και τρεις οθόνες (μία 12,3 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, μία 10,1 για το αναβαθμισμένο MMΙ και άλλη μία 8,6 ιντσών για τον κλιματισμό) και ένα πλήθος παροχών όπως το head up display, ηχοσύστημα της B&O, εξαιρετικά δέρματα για τα καθίσματα, τεχνολογία ελέγχου με την φωνή και ένα σύστημα για τον έλεγχο του εσωτερικού φωτισμού. Παράλληλα μπορεί να εφοδιαστεί με τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού μεταξύ των οποίων και το Audi AI που είδαμε στο Α8, καθώς και με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης του επιπέδου του τελευταίου. Σε πρώτη φάση το νέο A7 Sportback θα διατίθεται με τον 3.0 TFSI V6 με τους 340 ίππους, που σε συνδυασμό με το αυτόματο S-Tronic των 7 σχέσεων και την τετρακίνηση εξασφαλίζει ένα 0-100 χλμ./ ώρα σε 5,3 δεύτερα και μια τελική ταχύτητα που περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ/ώρα.



Ο συγκεκριμένος κινητήρας διαθέτει και ένα mild υβριδικό σύστημα και ηλεκτρικό κύκλωμα 48V, έτσι ώστε να επιτυγχάνει χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερους ρύπους (154 γρ./χλμ.). Στην πορεία θα είναι διαθέσιμα και τα υπόλοιπα μεγάλα σύνολα της εταιρείας. To νέο Audi A7 Sportback, που μπορεί να διαθέτει και σύστημα δυναμικής τετραδιεύθυνσης με την δυνατότητα των πίσω τροχών να στρίβουν έως και 5 μοίρες, ξεκίνησε ήδη τις πωλήσεις του στην Γερμανία με τιμές που ξεκινούν από τα 67.800 ευρώ και από τα τέλη της χρονιάς θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές. iefimerida loading…

