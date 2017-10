Οκτώβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Οι επιστήμονες της NASA αποκάλυψαν ποια φυτά πρέπει να έχεις στην κρεβατοκάμαρά σου για να αντιμετωπίσεις την αϋπνία, τα κρυολογήματα και το άγχος. Για τους περισσότερους τα φυτά είναι ένας όμορφος τρόπος διακόσμησης του χώρου, αλλά οι ειδικοί επιμένουν πως έχουν και εξαιρετικά ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία. Μάλιστα κάποια από αυτά, μπορούν να συντελέσουν σε καλύτερη ποιότητα ύπνου και καλή υγεία, ενώ κάποια άλλα να διώξουν τις αλλεργίες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν πρέπει να περιμένεις να βάλεις λίγα φυτά στο δωμάτιό σου για να λύσεις και να αντιμετωπίσεις ένα σοβαρό προβλήμα υγείας ή μια κρίση πανικού. Για να δούμε όμως την έρευνα της NASA και του Αμερικανικού Κολλεγίου που έδειξε τα πιο ευεργετικά φυτά για την υγεία: 1. Aλόε Βέρα Σύμφωνα με τη Nasa, η αλόε βέρα είναι ένα από τα καλύτερα φυτά για τον καθαρισμό του αέρα. Απελευθερώνει συνεχώς οξυγόνο μέσα στη νύχτα, γι αυτό είναι καλό να βάλεις αυτό το φυτό στην κρεβατοκάμαρά σου καθώς διατηρεί τον αέρα πολύ καθαρό. Αλλωστε, σίγουρα θα έχει ακούσει για τις ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητές της. Είναι η ιδανική λύση για έναν καλύτερο ύπνο.



2. Κισσός Αν και έχει συνδυαστεί με εξωτερικούς χώρους, το συγκεκριμένο αναρριχητικό φυτό κάνει και για την κρεβατοκάμαρά σου. Οι ερευνητές της NASA απέδειξαν πως ο κισσός αφαιρεί το 78% των βλαβερών αερίων ενός δωματίου σε μόλις 12 ώρες. 3. Φτέρη της Βοστώνης Είναι 9η στη λίστα της NASA με τα 50 πιο αποτελεσματικά φυτά στον καθαρισμό του αέρα, ειδικά στην αφαίρεση της φορμαλδεΰδης. 4. Φοίνικας ρομπελίνι Ανθεκτικός στην ξηρασία με μεγάλη διάρκεια ζωής ο φοίνικας ρομπελίνι είναι εξαιρετικός ώστε να αφαιρεί το ξυλόλιο από την ατμόσφαιρα του σπιτιού. 5. Χλωρόφυτο Μεγαλώνει πολύ γρήγορα και μπορεί να αφαιρέσει το 90% των τοξινών του υπνοδωματίου σε δύο 24ωρα. Βοηθά πολύ τα άτομα που ταλαιπωρούνται από αλλεργίες.



6. Φοίνικας Αρέκα Αποτελεί άριστη λύση για όσους υποφέρουν από κρυολογήματα και ρινική συμφόρηση. Οι έρευνες δείχνουν ότι το φυτό αυτό είναι αποτελεσματικό για να «σκουπίσει» τους ρύπους και είναι ιδανικό για τους ανθρώπους που είναι επιρρεπείς στα κρυολογήματα. bovary loading…

