Οκτώβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι ιώσεις και τα κρυολογήματα κάνουν την εμφάνισή τους με τα πρώτα κρύα ταλαιπωρώντας γονείς και παιδιά. Είναι ίσως από τις πιο δύσκολες περιόδους καθώς αν το ανοσοποιητικό του παιδιού είναι αδύναμο, πριν προλαβαίνει να αναρρώσει έχει κολλήσει νέα ίωση. Παρότι δεν μπορείτε να προφυλάξετε το παιδί σας από τους ιούς και τις ιώσεις, ωστόσο, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό του σύστημα, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να μην αρρωστήσει ή τουλάχιστον όχι τόσο συχνά. Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος ευζην, ακολουθώντας τις παρακάτω έξι συμβουλές, μπορείτε να ελπίζετε σε έναν καλύτερο χειμώνα χωρίς κόκκινες μύτες και φτερνίσματα! 1.Φροντίζουμε τα παιδιά μας να έχουν μία ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία τροφίμων, έχοντας υπόψη ότι την κύρια ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των τροφίμων στο σπίτι την έχουμε οι ίδιοι.

2. Προσφέρουμε στα παιδιά θρεπτικά σνακ ανάμεσα στα γεύματα, όπως ξηρούς καρπούς ή φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα.

3. Μαγειρεύουμε 2-3 φορές την εβδομάδα ψάρι, προσπαθώντας τουλάχιστον τη μία να είναι «λιπαρό» ψάρι (π.χ. γαύρος, σαρδέλα, σκουμπρί).

4. Ενισχύουμε τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών στην καθημερινότητά τους, προτρέποντάς τα να συμμετέχουν σε οργανωμένη άσκηση της επιλογής τους και δίνοντας έμφαση σε δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

5. Ελέγχουμε τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά σε «καθιστικές» δραστηριότητες, όπως τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπαιχνίδια, ιδίως όταν αυτές είναι πριν τον ύπνο, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τόσο την ποιότητα όσο και τη διάρκειά του.

6. Υπενθυμίζουμε στα παιδιά τους βασικούς κανόνες υγιεινής και αερίζουμε συχνά τους χώρους του σπιτιού στους οποίους βρίσκονται για πολλή ώρα, προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωση των παθογόνων μικροβίων. medicalnews

