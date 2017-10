Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Για «καταστροφικές συνθήκες σε υπερπλήρεις καταυλισμούς» κάνει λόγο ανταπόκριση στην ιστοσελίδα της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt.



Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων, «σχεδόν 15.000 πρόσφυγες πολέμου και άνθρωποι που μετανάστευσαν λόγω φτώχειας βρίσκονται καθηλωμένοι στα ελληνικά νησιά και καλούνται να ζήσουν εκεί κάτω από καταστροφικές συνθήκες: σε υπερπλήρεις σκηνές και χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τροφή και νερό». Το δημοσίευμα σχολιάζει την ανοιχτή επιστολή που απέστειλαν στην αρχή της εβδομάδας 19 οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα καταγγέλλοντας την τραγική κατάσταση των προσφύγων. Όπως σχολιάζει η εφημερίδα, «είναι μια απελπισμένη έκκληση για βοήθεια αυτή που απευθύνουν τώρα οι 19 οργανώσεις προς την ελληνική κυβέρνηση – (σ.σ. μια έκκληση) για λογαριασμό χιλιάδων ανθρώπων που έχουν κατέληξαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και έχουν παγιδευτεί εκεί κάτω από απάνθρωπες συνθήκες». Η Handelsblatt επισημαίνει ότι «η Αθήνα δέχεται ολοένα αυξανόμενες πιέσεις διεθνώς εξαιτίας των άθλιων συνθηκών στους προσφυγικούς καταυλισμούς. Οργανώσεις αρωγής όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, πολιτικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα νησιά που πλήττονται και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εδώ και εβδομάδες σημαίνουν επανειλημμένα συναγερμό. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει λίγα πράγματα», παρατηρεί ο ανταποκριτής της εφημερίδας του Ντύσελντορφ, επισημαίνοντας ότι ακόμη εκκρεμεί μια απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στην ανοιχτή επιστολή.



Αναφορά στην απελπιστική κατάσταση των προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου κάνει και ανταπόκριση στην ηλεκτρονική έκδοση της αυστριακής Der Standard. Ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Αθήνα σημειώνει ότι «οι (σ.σ. προσφυγικές) ροές στα ελληνικά νησιά συνεχίζονται απρόσκοπτα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν τώρα να σταματήσει ο εγκλεισμός των προσφύγων». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο έλληνας πρωθυπουργός είχε δηλώσει πριν από έναν χρόνο ενώπιον υποστηρικτών του ότι η προσφυγική κρίση θα επιλυθεί με «αλληλεγγύη και αίσθημα φιλοξενίας», όπως γράφει η Der Standard, η οποία σχολιάζει: «Τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να ηχούν χλευαστικά στα αυτιά των προσφύγων στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο. Τίποτα δεν έχει επιλυθεί εκεί. Ακριβώς το αντίθετο μάλιστα». Deutsche Welle loading…

