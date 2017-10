Οκτώβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ



Για ακόμα μία χρονιά το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχθηκε τους νέους σπουδαστές του στις εγκαταστάσεις του σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πάτρα! Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και ανυπομονησίας οι πρωτοετείς και δευτεροετείς σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων προσήλθαν στις εκδηλώσεις υποδοχής για να ενημερωθούν και να πάρουν το πρόγραμμα του εξαμήνου τους. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων υποδοχής τους, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τις προσφερόμενες παροχές από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ που περιλαμβάνουν: μαθήματα ξένων γλωσσών, εκπαίδευσηστους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ECDL), πρόγραμμα επιμορφωτικών σεμιναρίων και δράσεων, καθώς και θεματικά events!

Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από τη DeltaExperience, που εκτός των άλλων περιλαμβάνειεθελοντικές δράσεις, αθλητικές δραστηριότητες, ραδιοφωνικό σταθμό DeltaWebRadio, εκδρομές, δωρεάν υπηρεσίες, DeltaCafe! Δεν έλειψαν τα χαμόγελα, καθώς οι νέοι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους συμμαθητές τους, ενώ οι παλιότεροι να ξαναβρεθούν μετά τις καλοκαιρινές διακοπές! Γέλια, πειράγματα και selfieπλαισίωσαν τις παρουσιάσεις που ετοίμασαν οι Διευθυντές Σπουδών!



Ήταν η πρώτη γεύση της ολοκληρωμένης σπουδαστικής εμπειρίας που το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ επιθυμεί να προσφέρει στους νέους και νέες που το εμπιστεύονται για τις σπουδές τους και για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ μπορείτε να επισκεφθείτε το www.delta-iek.gr

