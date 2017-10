Οκτώβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ενημερωτικές επισκέψεις ψυχολόγων της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις της Κοζάνης, των Γρεβενών, της Καστοριάς και της Φλώρινας από τις 17 έως τις 24-10-2017, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημερωτικές επισκέψεις ψυχολόγων της Ελληνικής Αστυνομίας σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.



Τις ενημερωτικές διαλέξεις παρακολούθησαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, οι Διευθυντές των -4- Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αξιωματικοί, αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας. Στις εν λόγω διαλέξεις τονίστηκε η λειτουργία 24ωρης Τηλεφωνικής Γραμμής (210-3410900) Ψυχολογικής Υποστήριξης, Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Σκοπός λειτουργίας της ως άνω γραμμής είναι η παροχή επιστημονικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενημέρωσης από κατάλληλα εκπαιδευμένους αστυνομικούς προς τους ενδιαφερόμενους για τη διαχείριση και αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που τους απασχολούν σε επαγγελματικό, οικογενειακό και ατομικό επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι, η Τηλεφωνική Γραμμή είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση για όλο το προσωπικό (αστυνομικό και πολιτικό, εν ενεργεία ή σε αποστρατεία) και για τα μέλη των οικογενειών τους, διασφαλίζοντας την ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

