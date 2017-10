Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Με χάσμα απόψεων σε μείζονα θέματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης και ανοιχτά μέτωπα, καθώς μόλις το 20% των προαπαιτούμενων έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των θεσμών.



Εκτός από τις εκκρεμότητες που η κυβέρνηση πρέπει να κλείσει άμεσα, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν την Tρίτη με σημαντικές διαφωνίες σε μείζονος σημασίας θέματα προεξάρχοντος της ρύθμισης των 120 δόσεων και του εξωδικαστικού μηχανισμού όπου υπάρχει διαφωνία για τα κριτήρια ένταξης. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, η διενέργεια των οποίων έχει καθυστερήσει σημαντικά αλλά και οι αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, που επίσης παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των δανειστών.



Διαφωνία υπάρχει επίσης στα ενεργειακά θέματα με επίκεντρο τη ΔΕΗ και τις λιγνιτικές μονάδες που θα τεθούν προς πώληση. Αύριο κυβέρνηση και πιστωτές θα κάνουν έναν απολογισμό των διαπραγματεύσεων και των επιδόσεων της Ελλάδας στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων του μνημονίου και την Παρασκευή οι επικεφαλής των κλιμακίων θα αναχωρήσουν από την Αθήνα. Η επιστροφή αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου. Στο μεταξύ μετά την αποδοχή από την πλευρά των θεσμών των στοιχείων της κυβέρνησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αύριο αναμένεται και τυπικά η έγκριση της δόσης των 800 εκατομμυρίων ευρώ κατά την συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). iefimerida loading…

