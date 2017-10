Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Με σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς, ή πιο επιστημονικά με Takotsubo, διαγνώστηκε μια γυναίκα από το Τέξας, μετά το χαμό του σκύλου της.



Η Τζόνι Σίμπσον, της οποίας η περίπτωση μπήκε και στο New England Journal of Medicine έχασε το αγαπημένο της Γιορκσάιρ τεριέ και λίγο αργότερα μπήκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα εμφράγματος. Οι γιατροί μετά τις απαραίτητες εξετάσεις διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε έμφραγμα παρά το σύνδρομο της σπασμένης καρδιάς, επιστημονικά Takotsubo, το οποίο συχνά επέρχεται μετά την απώλεια ενός συζύγου ή ενός παιδιού. Τα συμπτώματα του Takotsubo μιμούνται τα συμπτώματα της καρδιακής προσβολής, του εμφράγματος και για αυτό πολλές φορές, ιδίως τις πρώτες ώρες της εισαγωγής ενός τέτοιου περιστατικού στο νοσοκομείο, υπάρχει σύγχυση για το τι ακριβώς είναι. Το σύνδρομο εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας 58 με 75 ετών και μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση λειτουργίας της αριστερής κοιλίας της καρδιάς.



Η Σίμπσον, όταν προσβλήθηκε από το εν λόγω σύνδρομο, ήταν ιδιαίτερα πιεσμένη καθώς ο γιος της θα έμπαινε να χειρουργηθεί, ο γαμπρός της ήταν άνεργος και είχε ανάγκη να πουλήσει ένα ακίνητο. Ωστόσο, αυτό που της ράγισε την καρδιά ήταν ο χαμός του σκύλου της, της Μέχα. «Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, μένουν στα σπίτια τους, έτσι η Μέχα ήταν το μικρό μας κοριτσάκι», λέει η Σίμπσον μιλώντας στην Washington Post. Ο σκύλος διαγνώστηκε με συγγενή καρδιακή ανεπάρκεια και με βάσει τις οδηγίες του γιατρού η Σίμπσον αποφάσισε να της κάνει ευθανασία. Και ενώ το ραντεβού είχε κλειστεί, αποφάσισε να το ακυρώσει όταν είδε την Μέχα να παίρνει τα πάνω της. Ωστόσο, ξαφνικά την επόμενη μέρα ο σκύλος πέθανε. Κάποιες ημέρες μετά το θάνατο της Μέχα η Σίμπσον σηκώθηκε από το κρεβάτι της με έναν αφόρητο πόνο στην πλάτη. Πήγε αμέσως στο νοσοκομείο καθώς κατάλαβε ότι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν νευρόπονο. Οι γιατροί υποβάλλοντάς την στις απαραίτητες εξετάσεις διαπίστωσαν ότι οι αρτηρίες της ήταν καθαρές κάτι που δεν συμβάδιζε με τα συμπτώματα εμφράγματος που εμφάνιζε. Η διάγνωση ήταν Takotsubo. Αφού νοσηλεύτηκε για δυο ημέρες πήρε εξιτήριο και πλέον λαμβάνει τα φάρμακά της καθημερινά. Η ίδια δεν εξεπλάγην από τη διάγνωση. «Εσπασε η καρδιά μου. Ηταν τραυματικό» δήλωσε η Σίμπσον για το χαμό του σκύλου της. «Αλλά ξέρετε κάτι; Δίνουν τόση πολύ αγάπη και προσφέρουν τόση συντροφικότητα που θα πάρω και άλλο. Θα συνεχίσω να έχω κατοικίδια, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει». iefimerida loading…

