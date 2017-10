Οκτώβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εγκύκλιος υπουργείου Παιδείας



Η κατάργηση του 4ου επιστημονικού πεδίου (Ε.Π) στο οποίο ήταν ενταγμένες μέχρι πέρυσιΠαιδαγωγικές και «καθηγητικές» σχολές, είναι η βασική αλλαγή που θα βρουν φέτος χιλιάδες υποψήφιοι στο δρόμο προς τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο που ρυθμίζει όλα τα θέματα των πανελλαδικών του 2018. Πλέον τα Παιδαγωγικά τμήματα που εντάσσονταν στο 4ο Ε.Π , κατατάσσονται στα υπόλοιπα τέσσερα επιστημονικά πεδία, κάνοντας έτσι την πρόσβαση σε αυτά ευκολότερη υπόθεση για περισσότερους υποψηφίους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται εφεξής σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής: 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική Όπως ορίζεται, οι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2017-18 και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού. Οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. in

