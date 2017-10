Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Πρόκριμα για την ένταξη των ελευθέρων επαγγελματιών στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο θα αποτελέσει η ρύθμιση για την αυτοματοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών μικρών επιχειρήσεων.



To θέμα των κριτηρίων για την αυτοματοποιημένη διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό των οφειλών επιχειρήσεων για χρέη από 20.000 έως και 50.000 ευρώ έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των θεσμών και παρά το γεγονός ότι υπάρχει διαφωνία σε κάποια σημεία εκτιμάται ότι τελικά θα «κλειδώσει» η ρύθμιση που θα ανακουφίσει χιλιάδες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Στόχος είναι οι περιπτώσεις αυτές να ρυθμίζονται ταχύτερα, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, όπως συμβαίνει με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις οφειλές που είναι πάνω από το συγκεκριμένο ποσό. Για αυτό θα υιοθετηθεί τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής και τον καθορισμό της δόσης που θα πρέπει να πληρώνει ο οφειλέτης.



Το επόμενο στάδιο εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση της κυβέρνησης και υπάρξει συμφωνία είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ένταξη στον εξωδικαστικό και των ελευθέρων επαγγελματιών, θέμα που αναμένεται να απασχολήσει και τις σημερινές διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, όπου θα καθοριστούν τα κριτήρια για τις δόσεις. Σε ό,τι αφορά τους μικροοφειλέτες, η ελληνική πλευρά έχει προτείνει να μπορούν να ενταχθούν στην αυτοματοποιημένη διαδικασία όσοι οφειλέτες κρίνονται βιώσιμοι και έχουν θετικό ΕBITDA την τελευταία χρόνια πριν από την αίτηση ή θετικό EBITDA δύο έτη κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας πριν την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης προτείνεται η μηνιαία δόση, με ανώτατο πλαφόν τις 120, προς όλους τους πιστωτές να προκύπτει από την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα. Η προτεινόμενη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 50 ευρώ ανά πιστωτή, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 και για τους υπόλοιπους πιστωτές τις 24 δόσεις. Η ελληνική πρόταση προβλέπει τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων μέχρι 85% προς όλους τους πιστωτές, «κούρεμα» το οποίο θα μειώνεται αν ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός που ήδη εφαρμόζεται μπορεί εν δυνάμει να αφορά από 150.000 έως 400.000 επιχειρήσεις ωστόσο μέχρι τώρα πολλές έχουν κάνει χρήση της πλατφόρμας αλλά λίγες έχουν ενταχθεί στη διαδικασία. iefimerida loading…

