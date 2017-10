Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Οι περισσότεροι γονείς δυσκολεύονται να συζητήσουν με τα παιδιά τους για τo σεξ. Oσο όμως μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο πιο συχνά θα ρωτούν λεπτομέρειες για το σεξ. Πώς μπορούν, λοιπόν, να αντιμετωπίσουν αυτό το λεπτό και σημαντικό ζήτημα; Σχεδόν όλοι οι γονείς έρχονται σε αμηχανία και δυσκολεύονται να μιλήσουν στα παιδιά τους για θέματα που σχετίζονται με το σεξ. Νομίζουν πως ό,τι και να τους πουν θα τους κάνει κακό. Λες και το σεξ είναι κάτι απαγορευμένο ή είναι για «τους μεγάλους». Ακόμη και τα μικρά παιδιά που ρωτούν την μητέρα τους πως γεννιούνται τα μωρά, εκείνη τους μιλά είτε για τον πελαργό είτε για κάποιο άλλο μαγικό τρόπο με τον οποίο τα παιδιά έρχονται στη ζωή. «Μην κάνεις σεξ γιατί θα μείνεις έγκυος» θα μπορούσε να σας φαίνεται υπερβολικό, αλλά δυστυχώς είναι δηλώσεις γονιών που δεν θέλουν ακόμα η κόρη τους να έχει σεξουαλική ζωή. Το μήνυμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που μεταφέρουν πολλοί γονείς στα παιδιά τους είναι ότι δεν πρέπει προς το παρόν να κάνουν σεξ. Σχεδόν κανένας γονιός δεν αντέχει στην ιδέα ότι το παιδί του κάνει σεξ. Και ιδίως οι μπαμπάδες με τις κόρες τους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνουν. Και μάλλον δεν θα γίνει αφού τελειώσουν το σχολείο ή όταν θα παντρευτούν. Οι γονείς, πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και σωστά ενημερωμένοι, ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτές τις φυσιολογικές ανάγκες των παιδιών τους και κατά συνέπεια στις ερωτήσεις τους γύρω από θέματα σεξουαλικότητας. Είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να επικοινωνούν με τα παιδιά τους θέματα που συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην ψυχοσυναισθηματική τους ωρίμανση. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι άκρως σημαντική και αναγκαία. Τα παιδιά συνήθως κάνουν ερωτήσεις γύρω από το θέμα του σεξ, γιατί κάτι άκουσαν στο σχολείο, στην τηλεόραση ή σε μία συζήτηση. Είναι πιθανό αυτό να συμβεί σε στιγμές που οι γονείς δεν το περιμένουν, με αποτέλεσμα να αιφνιδιάζονται και να μην ξέρουν πώς να το χειριστούν. Ακούστε λοιπόν με προσοχή τις ερωτήσεις τους και δώστε τους άμεσες και ειλικρινείς απαντήσεις, χωρίς να κρύβεστε και χωρίς να μιλάτε με ασάφεια. Η αμηχανία, ο φόβος, η άμυνα ή ο θυμός ως αντίδραση στην εκδήλωση ενδιαφέροντος του παιδιού για θέματα σεξουαλικότητας, μπορεί να μεταδώσουν το μήνυμα στο παιδί ότι τα θέματα αυτά είναι «κάτι κακό», με αποτέλεσμα να νιώσει ντροπή, ενοχή ή/και φόβο.



Ακόμα κι αν κάτι που σας ρωτάει δεν το γνωρίζετε είναι προτιμότερο να του απαντήσετε με ειλικρίνεια και στη συνέχεια να φροντίσετε να μάθετε γι αυτό και να του δώσετε μία σωστή και ολοκληρωμένη απάντηση, παρά να του μεταδώσετε μία λάθος γνώση. Μιλήστε στα παιδιά σας με απλά και κατανοητά λόγια, ανάλογα με το ηλικιακό, γνωστικό και συναισθηματικό τους επίπεδο. Υπάρχουν ειδικά βιβλία για γονείς μέσα από τα οποία μπορούν να ενημερωθούν σωστά και υπεύθυνα. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικονογραφημένα βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που απευθύνονται σε παιδιά διαφόρων ηλικιών, για να μεταδώσουν τις πληροφορίες που χρειάζεται με έναν ενδιαφέροντα και παιδαγωγικό τρόπο. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν την αλήθεια για θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα και όχι ιστορίες ή μύθους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με τον κατάλληλο τρόπο και τις κατάλληλες λέξεις να μάθουν για το σώμα τους, τα γεννητικά όργανα, για το πώς ένα παιδί έρχεται στον κόσμο μέσα από την αγάπη των γονιών του, χρησιμοποιώντας τα ονόματα που η ιατρική επιστήμη έχει ορίσει (π.χ. πέος, όρχεις, αιδοίο, μήτρα). Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, αλλά και θα καταρριφθούν τα ταμπού και οι προκαταλήψεις, που συνοδεύουν, ακόμα και σήμερα, τις λέξεις που περιγράφουν μέρη του ανθρώπινου σώματος και το μόνο που τελικά επιφέρουν είναι συναισθήματα ντροπής, ενοχών και αμηχανίας, διαιωνίζοντας το φαύλο κύκλο της άγνοιας, της παραπληροφόρησης και της έλλειψης σωστής ενημέρωσης.



Πρέπει να θυμάστε ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν είναι κάτι ξεκομμένο από την υπόλοιπη διαπαιδαγώγηση που δίνετε στα παιδιά σας. Μεγαλύτερο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί αν δεν μιλάτε με το παιδί σας. bovary loading…

