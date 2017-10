Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας για το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να «ανέβουν» στο Taxisnet τα σημειώματα για τα τέλη κυκλοφορίας 2018. Οι προαναγγελθείσες αλλαγές φαίνεται πως μένουν στο συρτάρι του οικονομικού επιτελείου και τα τέλη θα παραμείνουν στην πλειονότητα τα ίδια.



Ακόμη και το σενάριο που έλεγε ότι θα ευνοηθούν ιδιοκτήτες ΙΧ μεγάλου κυβισμού (άνω των 1.929 κ.εκ.) για οχήματα με άδεια κυκλοφορίας πριν από το 2005 φαίνεται να μην εφαρμόζεται με τα τέλη κυκλοφορίας 2018, καθώς στο υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν τα όποια ισοδύναμα μέτρα. Τα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους οι ιδιοκτήτες θα είναι τα ίδια σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περυσινά και οι όποιες αλλαγές πραγματοποιηθούν θα αφορούν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως είναι για παράδειγμα οι πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.



Για να γίνει η εκτύπωση από TAXISNET χρειάζεται ο ΑΦΜ και ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ η πληρωμή θα πρέπει να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017. newsbeast loading…

