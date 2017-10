Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Το υγρό απορρυπαντικό για τα πιάτα είναι απαραίτητο στην κουζίνα γιατί μπορεί να μας φανεί χρήσιμο σε πολλές άλλες περιπτώσεις μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, εκτός από αυτή τη χρήση του, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και σε άλλες περιπτώσεις. Δείτε μερικές από αυτές παρακάτω…



1. Λεκέδες στον τοίχο: γεμίστε ένα δοχείο μέχρι τη μέση με απορρυπαντικό πιάτων και συμπληρώστε το υπόλοιπο με νερό. Στη συνέχεια, χτυπήστε το μείγμα με ένα μίξερ χειρός. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε τους λεκέδες με αυτό το αφρώδες μείγμα. 2. Λεκέδες από κρασί: προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού απορρυπαντικό πιάτων σε 1 φλιτζάνι του οξυζενέ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό σφουγγάρι για να πασπαλίσετε το μείγμα απευθείας πάνω στο λεκέ. Αφήστε το να «κάτσει» για λίγο και στη συνέχεια ξεπλύνετε με κρύο νερό. 3. Λεκέδες από γράσα: απλά βάλτε 1-2 σταγόνες απορρυπαντικό πιάτων πάνω στο λεκέ και τρίψτε με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Κατόπιν, πλύνετε με ζεστό νερό. Το μίγμα απορρυπαντικού πιάτων με οξυζενέ θα βοηθήσει επίσης να απαλλαγείτε λεκέδες χόρτου.



4. Απομακρύνετε τις αράχνες και τα μυρμήγκια: ανακατέψτε νερό και απορρυπαντικό πιάτων σε ένα μπουκάλι ψεκασμού και ψεκάστε γύρω από τους αεραγωγούς, τις πόρτες, τα παράθυρα και άλλες εισόδους. baby loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 25th, 2017 at 23:06 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.