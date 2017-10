Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Χορταστική μακαρονάδα με ιδιαίτερη γεύση. Υλικά για 2 άτομα 250 γραμμάρια παπαρδέλες

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

100 γραμμάρια προσούτο, κομμένο σε λεπτές λωρίδες

1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος

ξύσμα από ένα λεμόνι

χυμό μισού λεμονιού

τριμμένο τυρί παρμεζάνα

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

βασιλικό (προαιρετικά) Εκτέλεση Βράζετε τις παπαρδέλες σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό για 8 λεπτά. Λιώστε το βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το ξύσμα λεμονιού μαζί με το προσούτο και ζεσταίνετε για 2-3 λεπτά. Προσθέστε την κρέμα γάλακτος, τον χυμό λεμονιού και ανακατεύετε, αφήνοντας την να βράσει για ένα λεπτό ή δύο. Πασπαλίστε με το πιπέρι. Προσθέστε τις παπαρδέλες ανακατεύοντας. Μαγειρέψτε για άλλο ένα λεπτό, επιτρέποντας τα ζυμαρικά να απορροφούν την σάλτσα λίγο. Εάν αρχίσει να στεγνώνει η σάλτσα, προσθέστε λίγο από το νερό των ζυμαρικών. Προσθέστε βασιλικό αν θέλετε και λίγο μαύρο πιπέρι και ανακατέψτε τα μια τελευταία φορά. Τέλος σερβίρετε και πασπαλίστε με την παρμεζάνα.

