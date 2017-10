Οκτώβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro έλαβε τέλος στο Λουτράκι Κορινθίας την Κυριακή 22.10.2017. Στην κατάταξη του πρωταθλήματος τα Γρεβενά ανέδειξαν 3 αθλητές εκ των οποίων οι δυο κατέλαβαν τις δυο πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.

Αναλυτικά:

-Πρωταθλητής Ελλάδας Enduro 1 – Γιάννης Παυλίδης

-Πρωταθλητής Ελλάδας Enduro 3 – Σιαφαρίκας Βασίλειος

-Δευτεραθλητής Ελλάδας Enduro 3 – Παπαθεοδώρου Χρήστος Στη βαθμολογία Σωματείων, ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Γρεβενών (Μ.Ο.Γ) κατέκτησε την πρώτη θέση

