Οκτώβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΙΔΩΝ : 13.00

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΕΩΝ 15.00

ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 25-10-2017 ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 08-11-2017 ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 22-11-2017 ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 06-12-2017 ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 20-12-2017 ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 3-01-2018 ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δείτε την Προκήρυξη των Αγώνων

