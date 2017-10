Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Αν θέλετε να ντύσετε με φανταστικές εικόνες το blog ή το site σας ή να φτιάξετε όλα αυτά που φτιάχνετε, από εξατομικευμένες ευχετήριες κάρτες μέχρι και χιουμοριστικές μείξεις εικόνας-κειμένου, τότε θα χρειαστείτε ένα καλό απόθεμα φωτογραφιών. Και θα τις βρείτε σε ιστοσελίδες που παρέχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες εικόνες υψηλής ανάλυσης εντελώς δωρεάν, δίνοντας το κατιτίς παραπάνω στον καλλιτέχνη που κρύβουμε μέσα μας. Οι σελίδες που σας προτείνουμε δεν έχουν φυσικά δικαιώματα στις φωτογραφίες τους, ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για προσωπική ή ακόμα και εμπορική χρήση χωρίς κανένα πρόβλημα… Ένα από τα καλύτερα είναι το Pexels, οι εικόνες του οποίου είναι πολύ υψηλής ανάλυσης, ώστε να μπορείτε να τις κάνετε ακόμα και γιγαντοαφίσα. Και για τον φωτογράφο που την ψάχνει, περιλαμβάνει ακόμα και λεπτομέρειες λήψης ή επεξεργασίας σε κάθε εικόνα, για να μάθετε από τους καλύτερους. Μετά υπάρχει πάντα το Pixabay, που έχει πάνω από 1 εκατομμύριο εικόνες που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν! Στα «συν» του, οι πολλές επιλογές αναζήτησης και η καλή ποιότητα των φωτογραφιών (ικανοποιητική για τους περισσότερους ηλεκτρονικούς και έντυπους σκοπούς)…



Το Freely Photos δεν έχει παρά μερικές εκατοντάδες φωτογραφίες, μόνο που έχει σαφώς πιο ιδιαίτερο υλικό από όλα τα άλλα sites. Αν ψάχνετε λοιπόν κάτι ξεχωριστό, τώρα ξέρετε… Άλλη μια ιστοσελίδα με λίγες περισσότερες από χίλιες εικόνες, είναι ωστόσο όλες τους καταπληκτικές. Καλή ανάλυση και ποιότητα από το NegativeSpace λοιπόν, αλλά και μια διαφορετική ματιά…



Όσο για το Unsplash, έχει μια μικρή μεν συλλογή δωρεάν φωτογραφιών, και πάλι όμως έχει φωτογραφίες που δεν θα βρείτε αλλού. Και ξανά περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις συνθήκες λήψης και επεξεργασίας της εικόνας, διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας δηλαδή…

