Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Μια ιπτάμενη μοτοσικλέτα είναι στο στάδιο των δοκιμών στις εγκαταστάσεις μιας βιομηχανίας όπλων και όχι κάποια γνωστής βιομηχανίας για την κατασκευή μοτοσικλετών, αυτοκινήτων ή έστω αεροπλάνων. Ο λόγος για την Kalashnikov Concern, την κατασκευάστρια του γνωστού σε όλη την υφήλιο επιθετικού τυφεκίου AK-47 Καλάσνικοφ.



Είναι επί της ουσίας η σύνδεση πολλών drones μαζί, καθώς έχει δύο χειριστήρια και 16 μικρούς έλικες τοποθετημένους όπως στα γνωστά πλέον τηλεχειριζόμενα ιπτάμενα οχήματα. Για την λειτουργία του, έχει δύο μπαταρίες κάτω από το κάθισμα του πιλότου. Διαθέτει επίσης ένα κάλυμμα που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τον σκελετό. Όπως αναφέρεται στο παρακάτω βίντεο, η Ρωσία μετατρέπεται σταδιακά σε ένα παράδεισο για τα drones.



Αν και η Kalashnikov Concern δεν αναφέρει την χρήση που θα έχει το κατασκεύασμά της, υπάρχει η δυνατότητα και για φορτίο… newsbeast loading…

