Οκτώβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμος Γρεβενών, η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, η Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών

και το Κέντρο Κοινότητας ευχαριστούν θερμά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που για

δεύτερη χρονιά συμμετείχαν στο γύρο της πόλης μας, στα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2017, προς τιμήν της

θυσίας του Εθνοϊερομάρτυρα Αιμιλιανού και της απελευθέρωσης των Γρεβενών. Η εκδήλωση γνώρισε μεγάλη επιτυχία η οποία οφείλεται και στους συντελεστές που

την στήριξαν. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους Δρομείς Υγείας Γρεβενών, τον

Γυμναστικό Σύλλογο Γρεβενών, την Γυμναστική Ένωση Γρεβενών, την Ένωση Ποδηλατιστών

Γρεβενών καθώς και τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γρεβενών, την ΕΛΜΕ, το

Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων του ΟΤΕ, την ΔΕΚΕΓ, την Ομάδα Διάσωσης Γρεβενών και

την Τροχαία Γρεβενών χωρίς την βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ο

αγώνας. Τέλος να ευχαριστήσουμε και τους συμπολίτες μας οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν και

προσέφεραν τρόφιμα για το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου και το συσσίτιο της Ιεράς

Μητρόπολής. Τα αποτελέσματα του δρόμου των 1000m είναι:

ΑΓΟΡΙΑ (Α-Β-Γ Δημοτικού)

1ος Σαμαράς Διαμαντής

2ος Φίλιος Νικόλαος

3ος Τέγος Βασίλειος



ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Α-Β-Γ Δημοτικού)

1η Τσίγκα Ιωάννα

2η Πασχαγιαννίδου Άννα

3η Λέττα Ευαγγελία

ΑΓΟΡΙΑ (Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού)

1ος Κιτσιούλης Δημήτριος

2ος Μπατσίλας Παναγιώτης

3ος Σέρτζιο Ντρεγκάσι

ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού)

1η Αποστολίδου Χρύσα

2η Νίκου Δάφνη

3η Χυσέν Σάρα

Αποτελέσματα δρόμου των 5km.

ΑΝΔΡΕΣ

1ος Παπαϊωάννου Γεώργιος (Γυμναστική Ένωση Γρεβενών)

2ος Δρουδάκης Αλέξανδρος (Γυμναστική Ένωση Γρεβενών)

3ος Κρέτου Αλέξανδρος (Γυμναστική Ένωση Γρεβενών)



ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1η Ντανάση Αθανασία

2η Ζενέλη Γαβριέλα (Γυμναστική Ένωση Γρεβενών)

3η Τόλη Δέσποινα (Σύλλογος Φίλων Άσκησης Ισορροπίας Ψυχής και Σώματος)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

