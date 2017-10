Οκτώβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Τόσο οι μικρού όσο και οι μεγάλου μήκους τομές πρέπει να αποφεύγονται από τους γιατρούς, όταν η γυναίκα γεννά με καισαρική, καθώς και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο πόνος μετά μπορεί να είναι μεγαλύτερος.



Μια αμερικανική έρευνα, που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αναισθησιολογίας, από ερευνητές με επικεφαλής την αναισθησιολόγο δρα Ρουθ Λαντάου του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, δείχνει ότι η ιδανική τομή έχει μήκος 12 έως 17 εκατοστών.

Τομές κάτω των 12 ή άνω των 17 εκατοστών αυξάνουν την πιθανότητα για πρόκληση μεγαλύτερου πόνου.

Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται κάτι τέτοιο σε μια μελέτη. Οι ερευνητές, που μελέτησαν στοιχεία για 690 καισαρικές και παρακολούθησαν την μετεγχειρητική εξέλιξη των γυναικών για διάστημα έως ενός έτους, επεσήμαναν ότι οι τομές εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις, από εννέα έως 23 εκατοστά, ενώ και οι πόνοι που μπορεί να νιώθει μια γυναίκα μετά, διαφέρουν σημαντικά.



Χρόνιο πόνο ακόμη κι ένα έτος μετά τον τοκετό νιώθουν πάντως ελάχιστες γυναίκες (κάτω του 3%). ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

