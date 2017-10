Οκτώβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον αγιασμό για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά στο ΤΕΙ Γρεβενών τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017. «Σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται σε όλα και συνεχώς, σας εύχομαι από την καρδιά μου να μείνετε ο εαυτός σας και να μην μεταλλαχθείτε και σεις. Αντίθετα, να είστε και να γίνεστε όσο το δυνατόν περισσότερο δημιουργικοί», ευχήθηκε στους σπουδαστές μαζί με τις πατρικές ευχές ο Σεβασμιώτατος.



