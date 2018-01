Οκτώβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Την πέμπτη του νίκη στις ΗΠΑ και ενδεχομένως την σημαντικότερη, πανηγύρισε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός πήρε μία εμφατική νίκη με την οποία αύξησε τη διαφορά του με τον Φέτελ στους 66 πόντους και είναι πλέον «αγκαλιά» με τον τίτλο. Όσο για τη μάχη των κατασκευαστών, η Mercedes πανηγυρίζει ήδη τον τίτλο!



H τελική κατάταξη: Βαθμολογία πιλότων

1. Χάμιλτον 331

2. Φέτελ 265

3. Μπότας 244

4. Ρικιάρντο 192

5. Ραϊκόνεν 163

6. Φερστάπεν 123

7. Πέρες 86

8. Οκόν 73

9. Σάινθ 54

10. Μάσα 36



Βαθμολογία κατασκευαστών

