Με έναν ιδιαίτερο και ευφάνταστο τρόπο αποχαιρέτησαν οι εργαζόμενοι στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών τον επί οκτώ χρόνια προϊστάμενό τους, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Το δώρο που του έκαναν ξεφεύγει από τα τετριμμένα και σχετίζεται με τα επιτεύγματά του στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών. Σχεδόν 400 εργαζόμενοι και συνεργάτες του, ντυμένοι στα μαύρα, σχημάτισαν ένα μεγάλο ανθρώπινο «μηδέν», θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο το επίτευγμα του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να ισοσκελίσει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Ο Σόιμπλε, που ως γνωστόν αναλαμβάνει πρόεδρος της γερμανικής Βουλής, κατάφερε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό για πρώτη φορά το 2014 και συνέχισε το σερί έως σήμερα, κάποιες χρονιές παρουσιάζοντας και πλεόνασμα. Η φωτογραφία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών στο Τwitter, με το σχόλιο «Αντίο κύριε υπουργέ. Οι συνάδελφοί σου στο υπουργείο Οικονομικών». Εξελέγη σήμερα πρόεδρος της γερμανικής Βουλής ο Σόιμπλε Έναν μήνα ακριβώς μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία, στις 12 ώρα Ελλάδος, συνήλθε για πρώτη φορά η γερμανική Βουλή για να συσταθεί σε σώμα. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε συγκέντρωσε 501 ψήφους σε σύνολο 709, 173 ψήφισαν «όχι» και 30 ήταν απόντες. Έτσι, εξελέγη χωρίς αντίπαλο 19ος πρόεδρος του γερμανικού Κοινοβουλίου. Η ομιλία του Σόιμπλε Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα σημάδεψε την έναρξη της ομιλίας του Χριστιανοδημοκράτη πολιτικού. Την ώρα που ο Σόιμπλε ξεκίνησε να μιλάει, το μικρόφωνο ήταν κλειστό, με αποτέλεσμα να μην τον ακούει κανείς στην αίθουσα. «Πρέπει να πατήσω μόνος μου το κουμπί;» αναρωτήθηκε. Και πρόσθεσε δυναμώνοντας τη φωνή του: «Κάθε αρχή και δύσκολη. Ας ξαναρχίσουμε, λοιπόν, από την αρχή». Ακούστηκαν δυνατά γέλια και στη συνέχεια πήρε τον λόγο: «Αποδέχομαι την εκλογή μου», τόνισε και ευχαρίστησε τον προκάτοχό του στο αξίωμα Νόμπερτ Λάμερτ, τονίζοντας ότι επί δώδεκα συναπτά έτη «ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος της γερμανικής Βουλής». «Στη Βουλή χτυπά η καρδιά της Δημοκρατίας μας και χαίρομαι για τη συνεργασία μου μαζί σας. Είμαι ένας παθιασμένος κοινοβουλευτικός άνδρας», υπογράμμισε ο Σόιμπλε. Σόιμπλε: Δεν πρέπει να «δερνόμαστε» φραστικά εδώ μέσα Ο νέος πρόεδρος της Μπούντεσταγκ κάλεσε τα μέλη της να συμπεριφέρονται με σεβασμό ο ένας στον άλλο. Στην κοινωνία γίνεται πολύς λόγος για αξιοπρέπεια, είπε. Το θέμα είναι «να δείχνουμε σεβασμό ο ένας στον άλλο, να μη χρησιμοποιούμε κάθε ευκαιρία για προσωπικές επιθέσεις. Να έχουμε τα αυτιά μας ανοικτά σε αυτά που λένε οι άλλοι. Να είμαστε δίκαιοι -100% δικαιοσύνη δεν υπάρχει, αλλά να είμαστε δίκαιοι. Ο τρόπος με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε μπορεί να είναι πρότυπο για τον δημόσιο διάλογο», επεσήμανε. Και η Μέρκελ κοίταζε το κινητό της… Την ώρα που ο Σόιμπλε ήταν στο βήμα, η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ κοίταζε το Blackberry της, παρατήρησε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης της Bild, Ραλφ Σούλερ.



Κάποιοι βουλευτές της ακροδεξιάς AfD χειροκρότησαν τον Σόιμπλε, όχι όμως οι επκεφαλής του κόμματος, Αλεξάντερ Γκάουλαντ και Άλις Βάιντελ. Ο Σόιμπλε ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια αναφορά στην αυξημένη εκλογική συμμετοχή, που δείχνει, όπως είπε, ότι έχουν αυξηθεί και οι προσδοκίες των πολιτών. «Και αν ικανοποιήσουμε αυτές τις προσδοκίες, μπορούμε να κάνουμε μια καλή δουλειά για τη χώρα μας», κατέληξε τονίζοντας ότι προσβλέπει σε μια καλή συνεργασία με όλα τα μέλη της Μπούντεσταγκ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Δείτε live από τη γερμανική Βουλή: Υπάρχουν πολλά αξιοσημείωτα στη σύνθεση της γερμανικής Βουλής, όπως π.χ. η μικρότερη γυναικεία εκπροσώπηση σε σχέση με το παρελθόν, η μεγαλύτερη εκπροσώπηση βουλευτών από οικογένειες μεταναστών, το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μετά από σχεδόν 70 χρόνια στα έδρανα κάθεται για πρώτη φορά ένα ακροδεξιό εθνολαϊκιστικό κόμμα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), με κοινοβουλευτική δύναμη 92 βουλευτών. Εκτός από την Εναλλακτική για τη Γερμανία, που δήλωσε ήδη ότι θα τον καταψηφίσει, οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες θα ψηφίσουν με ευρεία πλειοψηφία τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για πρόεδρο της Βουλής. Ορισμένοι σχολιαστές κάνουν λόγο για μια τιμητική αποστρατεία του Σόιμπλε, όμως δεν μπορεί να είναι έτσι, γιατί η παρουσία του AfD στα κοινοβουλευτικά έδρανα προοιωνίζεται μια νέα περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων στα γερμανικά χρονικά. Η προσωπικότητα και η εμπειρία του Σόιμπλε αποτελούν την εγγύηση ότι θα μπορέσει να δαμάσει τους βουλευτές του AfD, σύμφωνα με σχολιαστή της Süddeutsche Zeitung. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, σε σημερινή του συνέντευξη. «Τον θεωρώ άξιο, πολύ γρήγορα οι ακροδεξιοί βουλευτές θα αντιληφθούν ότι ο Σόιμπλε είναι σε θέση να επιβάλει και τη μορφή και το περιεχόμενο στη διαδικασία σχηματισμού δημοκρατικής βούλησης στο Κοινοβούλιο», τόνισε. Η φυσιογνωμία της νέας γερμανικής Βουλής Όπως τονίζει σε άλλο δημοσίευμά της η Deutsche Welle, το νέο γερμανικό κοινοβούλιο με 709 βουλευτές είναι μεγαλύτερο από ποτέ συγκριτικά με το παρελθόν. Μετά την είσοδο του ακροδεξιού AfD και την επάνοδο των Φιλελευθέρων (FDP), ο κομματικός κατακερματισμός του (επτά κόμματα και έξι κοινοβουλευτικές ομάδες) είναι από τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ. Μεγάλοι χαμένοι είναι οι τα δύο χριστιανικά κόμματα (CDU/CSU), που αν και παραμένουν η ισχυρότερη Κ.Ο., υπέστησαν απώλειες ψήφων που αγγίζουν το 15%.



Αισθητά περιορισμένη εμφανίζεται στη νέα βουλή η εκπροσώπηση των γυναικών. Μόλις 219 από τους 709 βουλευτές είναι γένους θηλυκού, δηλαδή 30,9% και ως εκ τούτου κατά 6% και πλέον λιγότερες σε σχέση με την προηγούμενη Bundestag. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων σχεδόν 20 ετών. Συγκριτικά με άλλες ισχυρές δυτικές χώρες η εκπροσώπηση των γυναικών στη Γερμανία είναι υψηλότερη από τις ΗΠΑ (19,6%) και τον Καναδά (26,8%), αλλά βρίσκεται πίσω σε σχέση με τη Μ. Βρετανία (32%), τη Γαλλία (39%) και την Ισπανία (40%). Πάντως, οι Πράσινοι και το κόμμα της Αριστεράς εκπροσωπούνται κατά πλειοψηφία από γυναίκες με ποσοστά της τάξης του 60,9% και 53,6% αντίστοιχα.

