Οκτώβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Την πρόταση της κυβέρνησής του για ανατροπή όλων των παθογενειών που έχουν επιβαρύνει ως σήμερα την Περιφέρεια της Ηπείρου αναμένεται να καταθέσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την αποψινή ομιλία του στο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο στην πόλη των Ιωαννίνων. Θα εξηγήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η ανάπτυξη την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση περιλαμβάνει αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης, ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και διαμόρφωση βιώσιμου περιβάλλοντος. Και η ανάπτυξη αυτή πρέπει να ανατρέψει όλες τις αρνητικές δυναμικές, όλες τις παθογένειες που έχουν επιβαρύνει ως τώρα την Περιφέρεια της Ηπείρου. Η αγροτική παραγωγή, η γεωργία και η κτηνοτροφία, είναι χωρίς αμφιβολία από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου. Βούληση της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω στήριξή τους. Οι προτεραιότητες Παράλληλα, όμως, η πολιτική αυτής της κυβέρνησης βασίζεται σε σταθερούς άξονες που υπερβαίνουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες και αντιμετωπίζουν τη συσσωρευμένη παθογένεια των τελευταίων δεκαετιών, θα τονίσει ο πρωθυπουργός. Γι΄ αυτό και προτεραιότητές της είναι: Ο ταχύτερος δυνατός εξορθολογισμός και η αποκατάσταση των αδικιών στην κατανομή των ενισχύσεων.

Η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.

Η δημιουργία μεγέθους κλίμακας των αγροτικών προϊόντων προκειμένου να έχουν δυνατότητες ανταγωνισμού και εξωστρέφειας. Πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων.

Η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στο χώρο και η υποστήριξή της από νέο επιστημονικό δυναμικό. Συγχρόνως, ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει χρηματοδοτικά εργαλεία, με αναφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό Νόμο. Με ειδική στόχευση στον αγροδιατροφικό τομέα, τη μεταποίηση, τον τουρισμό και την οικονομία της γνώσης. Η τροφοδοσία με φυσικό αέριο Αλλη εξαγγελία του Πρωθυπουργού αφορά στην ενέργεια και το ζήτημα της τροφοδοσίας των πόλεων της Περιφέρειας Ηπείρου με φυσικό αέριο. Θα γίνει επίσης αναφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ειδικά γεωθερμία, βιομάζα και βιοαέριο που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα. Αλλά, ακόμη, και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ηπειρο. Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στις υποδομές, στα οδικά έργα και στην πρόσφατη παράδοση της Ιονίας Οδού, αλλά και στα έργα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Η στήριξη της έρευνας και η σύνδεση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ με την τοπική παραγωγική δραστηριότητα θα είναι ένα ακόμη κεφάλαιο στην ομιλία του. Και η πολιτική για τη δημόσια υγεία Οσον αφορά το περιβάλλον, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη διαχείρισης των υδάτων, με έμφαση στον Αμβρακικό και τη λίμνη Παμβώτιδα, με ισορροπία ανάμεσα στην περιβαλλοντική προστασία και την παραγωγική αξιοποίηση. Ακόμη, θα μιλήσει για τη δυνατότητα σύνδεσης του τουρισμού με το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Αναμένεται, τέλος, ότι θα παρουσιάσει την πολιτική της κυβέρνησής του στη δημόσια υγεία. in

