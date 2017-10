Οκτώβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Συνδιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με την εταιρεία BLUE VALUE για το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)». Η επικείμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εγκρίσεις δαπανών από εκτός έδρας μετακινήσεις. Ενημερώσεις – Διάφορα Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Δήμαρχος Φλώρινας

