Οκτώβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Νοέμβριο θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας τη Δευτέρα στο αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποιείται στα Ιωάννινα, όπου αναφέρθηκε επίσης στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου και την ενεργειακή πολιτική. Ειδικότερα, ανέφερε ότι τον επόμενο μήνα θα θεσμοθετηθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες, με νομοσχέδιο που θα καθιερώνει αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας και θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους να παράγουν ενέργεια. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είπε ότι θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα, με στόχο σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από αυτές ενώ η τιμή απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας θα προσδιορίζεται με διεξαγωγή διαγωνισμών. Τόνισε επίσης ότι η Δημόσια Εταιρία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδος (ΔΕΔΑ) έχει καταθέσει σχέδιο για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής σε 42 πόλεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τέσσερις πόλεις της Ηπείρου: Ιωάννινα, ‘Αρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα. Αναφερόμενος στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, σημείωσε ότι θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή δεδομένου ότι το 5% από τα έσοδα που θα προκύψουν στη φάση της παραγωγής θα αποδίδεται στην Περιφέρεια, ενώ θα ενισχυθούν και οι τοπικές θέσεις απασχόλησης. Τέλος για τα χωροταξικά ο υπουργός είπε ότι μετά το αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης στόχος είναι το επόμενο να αφορά την Περιφέρεια της Ηπείρου ενώ προτεραιότητα αποτελεί και η εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Δήμου Ιωαννίνων. Το σχέδιο νόμου για τον ενιαίο φορέα του Κτηματολογίου, θα κατατεθεί τον επόμενο μήνα στη Βουλή ενώ ετοιμάζεται η θέσπιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού, καθώς και τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια για σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της Ηπείρου, όπως, οι υδατοκαλλιέργειες και ο τουρισμός. in

