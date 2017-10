Οκτώβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με γκολ του Ντάουντα στο 55ο λεπτό, ο Ατρόμητος νίκησε την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ 1-0 και πέρασε μόνος στην πρώτη θέση της κατάταξης. Η ομάδα του Νταμίρ Κάναντι, μαζί με τον Λεβαδειακό, είναι οι μοναδικές αήττητες του πρωταθλήματος. Νωθρά ξεκίνησαν το ματς στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ οι γηπεδούχοι που είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά αδυνατούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Απόρροια της κόπωσης από την υπερπροσπάθεια του Μιλάνου, αλλά και του γενικότερου «θέματος» που αντιμετωπίζει τον τελευταίο μήνα στο σκοράρισμα. Δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, δεν την «ήθελε» κι η μπάλα όμως. Μόλις στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του β΄ ημιχρόνου από αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων, η μπάλα έφτασε στον Μάνταλο που πλάσαρε πάνω από τον Γιαννιώτη, αλλά ο Ατρόμητος σώθηκε από το δοκάρι. Με αιχμή του δόρατος τον «μαγικό» Αμρ Ουάρντα που ταλαιπώρησε αφάνταστα τους γηπεδούχους και τον Σπύρο Ρισβάνη να δεσπόζει στο κέντρο της άμυνας, οι Περιστεριώτες έφεραν υπό τον έλεγχό τους τον αγώνα. Ετσι, στο 55΄ από εξαιρετική προσπάθεια του Βασιλακάκη, ο Ντάουντα με σουτ πάνω στην κίνηση από το σημείο του πέναλτι έγραψε το 0-1. Η ΑΕΚ πλέον έπρεπε να τρέξει για να προλάβει. Αμέσως δημιούργησε (και έχασε) δύο καλές ευκαιρίες, γεγονός που εγείρει ερωτηματικά για ποιο λόγο δεν επιτέθηκε νωρίτερα. Οι μαχητές του Κάναντι, όμως, είχαν «κλειδώσει» την άμυνά τους. Μάταια η Ενωση προσπαθούσε να σπάσει το «φράγμα» και σ΄αυτό δεν βοήθησαν ούτε οι «αλχημείες» του Μανόλο Χιμένεθ που έβγαλε από τη… ναφθαλίνη τον Πατίτο Ροντρίγκες, ενώ νωρίτερα βιάστηκε να αποσύρει τον πιο φορμαρισμένο παίκτη τοθυ, Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Εναντίον της Ξάνθης η ΑΕΚ λυτρώθηκε στο 88΄ από γκολ του σέντερ μπακ (Βράνιες). Οταν όμως απέχουν εδώ και καιρό από το σκοράρισμα παίκτες όπως οι Λιβάγια, Αραούχο, Μάνταλος, η ήττα είναι φυσικό επακόλουθο για τους «κιτρινόμαυρους» που έχουν μπροστά τους ακόμα πιο δύσκολες αποστολές… Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας) Κίτρινες: Μπακάκης, Λαμπρόπουλος, Τσόσιτς – Μπουσούλατζιτς, Κιβρακιδης, Ντάουντα ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Μπακάκης, Λαμπρόπουλος (65΄ Γκάλο), Τσόσιτς, Λόπες, Σιμόες, Γαλανόπουλος, Χριστοδουλόπουλος (46΄ Μπακασέτας), Λιβάγια, Μάνταλος, Αραούχο (71΄ Ροντρίγκες) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Γιαννούλης, Ρισβάνης, Χατζηισαΐας, Ούμπιδες (65΄ Κυριακίδης) Μπουσουλάτζιτς (86΄ Ζησόπουλος), Ουάρντα, Βασιλακάκης, Ντιγκινί, Ντάουντα (65΄ Καρασαλίδης) Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής της Super League: Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

(63΄ Γιακουμάκης – 45΄+1 Κόντε) Κέρκυρα-Παναιτωλικός 1-0

(79΄ Νούνες) Λαμία-Παναθηναϊκός 1-1

(37΄αυτ. Χουλτ – 85΄ Μολίνς) Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος 0-1

(47′ Μασούντ) Απόλλων Σμύρνης-Ξάνθη 2-0

(11΄ Καστιγέχο, 84΄ Αλμπάνης) Πλατανιάς-ΑΕΛ 0-1

(21΄ Κριζμάν) Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-0

(51′ Ένγκελς) ΑΕΚ-Ατρόμητος 0-1

(55′ Ντάουντα)

Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

1. Ατρόμητος 16

2. ΠΑΟΚ 15

3. Ολυμπιακός 14

. Πανιώνιος 14

. ΑΕΚ 14

6. Λεβαδειακός 13

7. Ξάνθη 10

. Παναθηναϊκός 10

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

. Κέρκυρα 9

11. Λαμία 8

12. Παναιτωλικός 8

13. Αστέρας Τρίπολης 6

. ΑΕΛ 6

. Πλατανιάς 6

. Απόλλων Σμύρνης 6 * Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. in

