Οκτώβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Εξαιρετική σούπα, ασυνήθιστη και γευστική. Προσθέτω λίγη πατάτα για να μη γίνει εντελώς νερουλή και προσθέτω παρμεζάνα από πάνω.



Υλικά 1 κουταλιά ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

2 κλωνάρια σέλινο

1/3 κιλού μπρόκολο

2 πατάτες

Νερό (με ζωμό λαχανικών, αν θέλετε), αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση Σε κατσαρόλα βάλτε το ελαιόλαδο και ροδίστε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο

Προσθέστε ψιλοκομμένο το σέλινο και ροδίστε για 5-8 λεπτά

Μην τα αφήσετε να καούν -Ρίξτε αλάτι και αφήστε ακόμη 1 λεπτό

Προσθέστε το μπρόκολο σε κομματάκια, την πατάτα σε κύβους, νερό (με ζωμό λαχανικών) και βράστε για 30 λεπτά

Χρησιμοποιείστε μπλέντερ χειρός (ή μπαστούνι μπλέντερ) και λιώστε τα λαχανικά, μέσα στην κατσαρόλα

Σερβίρετε καυτή τη σούπα, προσθέστε από πάνω αρωματικά (μαϊντανό, ψιλοκομμένο πράσο κλπ ή και τριμμένη παρμεζάνα) και προτείνετε ψημμένο ψωμί iefimerida loading…

