Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης θέλει να βοηθήσει, μέσω του Ιδρύματος Bloomberg Philantropies, την ενίσχυση των σημερινών μητροπόλεων. Το Ιδρυμά του διοργάνωσε στο Παρίσι σειρά εκδηλώσεων στις οποίες παρευρέθηκαν 138 πόλεις από όλο τον κόσμο. Ο αμερικανός Michael Bloomberg, 75 ετών, είναι σύμφωνα με το Forbes ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Στις 23 Οκτωβρίου, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης πήγε ο ίδιος στο Παρίσι για να συμμετάσχει στο CityLab, την τριήμερη εκδήλωση που διοργάνωσε το Ιδρυμά του, από κοινού με το Ινστιτούτο Aspen και το διάσημο αμερικανικό περιοδικό The Atlantic.



«Η εποχή των πόλεων τώρα ξεκινάει, όπως ξεκινάει και η εποχή των ψηφιακών συνδέσεων στις πόλεις» είπε ο Μπλούμπεργκ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο τρίτο αυτό συνέδριο του CityLab, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι, βρίσκονταν οι εκπρόσωποι 138 πόλεων και 37 δήμαρχοι μητροπόλεων (Παρίσι, Τόκιο, Οκλαντ, Λίβερπουλ, Λος Αντζελες, Μπογκοτά, Νάσβιλ, Λε Καπ, Μιλάνο κλπ) οι οποίοι ήρθαν για να ακούσουν και να μοιραστούν εμπειρίες για την κλιματική αλλαγή, για την υποδοχή των μεταναστών, για το αυτόνομο αυτοκίνητο ή για την μάχη κατά της τρομοκρατίας σε επίπεδο πόλεων. Μέσω του Ιδρύματός του Bloomberg Philantropies, ο νεοϋορκέζος δισεκατομμυριούχος θέλει να γίνει ένας πραγματικός σύμμαχος των μεγάλων πόλεων: συμμετέχει σε συνέδρια τύπου CityLab, χρηματοδοτεί πρότζεκτ σε μεγάλες μητροπόλεις, διοργανώνει σεμινάρια στο Χάρβαρντ για να επιμορφώσει δημάρχους και τις ομάδες συνεργατών τους, χρηματοδοτεί διαγωνισμούς μεταξύ πόλεων σε διαφορετικές ηπείρους, παίζει τον ρόλο μεσολαβητή με τις επιχειρήσεις… Τον Ιούνιο 2017, το Ιδρυμα Bloomberg ανακοίνωσε ότι θα δώσει 200 εκατομμύρια δολάρια για πρωτοβουλίες που θα λάβουν αμερικανικές πόλεις για το περιβάλλον, την συμμετοχή των πολιτών ή την δημόσια υγεία. Στη Γαλλία, το Ιδρυμα Bloomberg παρέδωσε τον Ιούλιο του 2017 μια επιταγή 1,4 δις δολάρια στο think tank «La 27e Région», το οποίο επιμορφώνει δημάρχους και κάνει μελέτες για πόλεις.

Σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, μόνο οι πόλεις μπορούν να πειραματιστούν και να καινοτομήσουν, να βρουν λύσεις σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα να δίνουν λόγο στους πολίτες.

«Σε επίπεδο ασφάλειας, θέσεων εργασίας, εκπαίδευσης, ανισοτήτων μόνο οι πόλεις μπορούν να βρουν πολλά εργαλεία δράσης», δήλωσε ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, σε συνέντευξή του σε πέντε διεθνή ΜΜΕ. «Οι πόλεις είναι το μέρος όπου παίζεται η εξουσία. Αυτές και μόνο αυτές μπορούν να βρουν πραγματικά τους τρόπους να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή».

Πράγματι, μετά την απόσυρση των ΗΠΑ από το Σύμφωνο του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, ο δισεκατομμυριούχος λάνσαρε, σε συνεργασία με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, ένα «σχέδιο για το κλίμα» το οποίο προορίζεται στις πόλεις και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα. «Εμείς θα φτάσουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού χωρίς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», προέβλεψε ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Στις αρχές Οκτωβρίου 2017, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε, επιπλέον, μια δωρεά 64 δις δολάρια για να χρηματοδοτήσει πολλές πρωτοβουλίες εναντίον του άνθρακα στις ΗΠΑ, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επανεκκινήσει το δίκτυο του άνθρακα.



«Ο πολιτισμός προσελκύει τις επενδύσεις»

«Δεν πρόκειται να κλέψουμε την εξουσία των κυβερνήσεων για να την δώσουμε στις πόλεις», εκτιμά, ωστόσο, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος έκανε την τεράστια περιουσία του πουλώντας οικονομικές ειδήσεις και τέρμιναλ για τις χρηματιστηριακές αγορές.Η άποψή του για τις πόλεις είναι μια εντελώς σύγχρονη ματιά, αφού οι σημερινές πόλεις είναι πιο κατοικημένες και ισχυρές.

«Ολο και περισσότεροι άνθρωποι κατοικούν στις πόλεις, γιατί εκεί θέλουν να μένουν, εκεί εγκαθίστανται τα κεφάλαια. Ο πολιτισμός προσελκύει τις επενδύσεις. Ο πολιτισμός προσελκύει το κεφάλαιο. Και ο πολιτισμός βρίσκεται στις μεγάλες πόλεις. Εξάλλου, για να ζωντανέψετε μια πόλη που βρίσκεται σε δυσκολία αρκεί να φέρετε νέους και κουλτούρα, οι κάτοικοι θα έρθουν. Οι γιάπις θα έρθουν», δήλωσε. «Οι μεγάλες οργανώσεις, όπως ο ΟΟΣΑ, έρχονται πλέον να συζητήσουν με τις πόλεις, γιατί αυτές είναι σήμερα κυβερνήσεις σε ανθρώπινο επίπεδο. Οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων συνεργάζονται μεταξύ τους και μπορούν να φέρουν αποτελέσματα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή ή η μεταναστευτική κρίση (…) Εμείς οι δήμαρχοι, έχουμε τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούμε σε παγκόσμια προβλήματα, να σκεφτούμε και να δράσουμε για τα τοπικά προβλήματα, ακόμη κι αν αυτό ενοχλεί τις κυβερνητικές αποφάσεις», δήλωσε από την πλευρά της η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό. iefimerida loading…

