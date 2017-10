Οκτώβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Για μετά το τέλος του προγράμματος μετέθεσε την συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.



«Το ελληνικό πρόγραμμα είναι πάλι σε καλό δρόμο και οι υπόλοιποι εταίροι της Ευρωζώνης είναι έτοιμοι, εάν κριθεί απαραίτητο, να κάνουν περισσότερο για να ρυθμιστεί το χρέος της Ελλάδας, εάν και η Αθήνα κάνει όσα τις αναλογούν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ντάισελμπλουμ, μετά από ομιλία στο Δουβλίνο.



Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι ήδη η χώρα μας έχει βοηθηθεί ο με το χρέος και πως «έχουν γίνει πολλά». «Είμαστε έτοιμοι, αν κάνουν όσα πρέπει, να κάνουμε περισσότερα. Στο τέλος του προγράμματος θα επανεξετάσουμε πόσο βιώσιμο είναι το χρέος» τόνισε ο ίδιος. iefimerida loading…

