Οκτώβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέψει τη ζωή μας ένας Κατρούγκαλος και μία Αχτσιόγλου». Στη φράση αυτή του κ. Κωνσταντίνου Βαμβακίδη, αντιπροέδρου της Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών, που καταχειροκροτήθηκε, στη σημερινή (Δευτέρα) πανδικαςτική συγκέντρωση, στο Εφετείο Αθηνών, συμπυκνώθηκε η οργή, το αίσθημα αδικίας, η θεσμική προσβολή που αισθάνονται οι δικαστές και εισαγγελείς ενεργεία και συνταξιούχοι, μετά την κατακρεούργηση των συντάξιμων αποδοχών τους, εως και κατά 74%, απειλώντας ακόμη και με προσφυγή στην ελληνική και ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Οι δικαστές δεν άφησαν αναπάντητο ούτε το θέμα του ηλεκτρονικού πόθεν έσχες, με αφορμή την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. «Να κλείσει το θέμα του πόθεν έσχες, αλλά όχι πρόχειρα, σε μια νύχτα», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της μεγαλύτερης δικαστικής ένωσης της χώρας, της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης, που ανέλαβε να αποκριθεί στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ο οποίος είχε εκτιμήςει ότι «κάποιοι θέλουν κάτι να κρύψουν». «Εδώ και είκοσι χρονια υποβάλλουμε δηλώσεις πόθεν έσχες, θα ήταν παράλογο να το αρνηθούμε εφέτος», είπε αναλυτικά ο κ. Σεβαστίδης. «Τα όποια προβλήματα ανέκυψαν με τον νέο ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής της δήλωσης. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να κλείσει αυτή η υπόθεση, αλλά όχι με πρόχειρη διευθέτηση, μέσα σε μια νύχτα (…). Και σε κάθε περίπτωση, αυτό να γινει σε πλήρη αντιστοίχιση με την απόφαση»



Οι δραματικές περικοπές των συντάξεων Στη συγκέντρωση αλλά και στο σχετικό ψήφισμα τους, οι δικαστικές ενώσεις χαρακτήριςαν «πρωτοφανείς» τις νέες περικοπές των συντάξεων, ενώ επέμειναν στην αντισυνταγματικότητα του σχετικού νόμου (4387/2016), στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αν δεν μεριμνήσει για τη διόρθωση της αδικίας, τη λύση θα δώσουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Οι δικαστές, κάνοντας λόγο για «εξαθλίωση» και «προσβολή» των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, ζήτησαν παράλληλα την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ, αλλά και της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που τους αφορούν. Αίσθηση στην αίθουσα προκάλεσε ότι το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά, με χειροκρότημα, σε αιχμές κατά της τέως πρόεδρου του Αρείου Πάγου και νυν προϊσταμένης του Νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, κυρίας Βασιλικής Θάνου, καθώς και της σχετικά νεότευκτης Ενωσης που ιδρύθηκε με δική της πρωτοβουλία, της Ενωσης Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων. Οι παρεμβάσεις Ο κ. Σεβαστίδης, παίρνοντας πρώτος τον λόγο, υπογράμμισε ότι οι περικοπές, συνολικά, από την εφαρμογή των μνημονίων μέχρι σήμερα ανερχονται σε ποσοστό 74%. Μίλησε για την «απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδες συνταξιούχοι συνάδελφοι που είδαν σε έναν μήνα τη σύνταξή τους να μειώνεται ακόμη περισσότερο και να φθάνει για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου στα 1.450 ευρώ. Για την οποία, αν συνυπολογιστεί η επιστροφή σε δόσεις των διαφορών συντάξεων, από την 1η Ιουνίου 2016 εως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, το ύψος της αγγίζει τα 1.180 ευρώ». Ο ίδιος χειροκροτήθηκε, απευθυνόμενος στους συνταξιούχους, λέγοντας μεταξύ άλλων: «στον αγώνα που ξεκινάτε, έχετε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη των παιδιών σας, των νέων γενεών που αντιλαμβάνονται την αδικία που βιώνετε». Πικρία εξέφρασε από πλευράς της, η κυρία Αγγελική Λαινιώτη, πρόεδρος της Ενωσης Διοικητικών Δικαστών: «δεν περίμενα ότι ύστερα από 34 χρονια υπηρεσίας, θα βρισκόμουν σε μια τέτοια συγκέντρωση», με άξονα τον «συνταξιοδοκτόνο νόμο 4317». Και πρόσθεσε: «οι συνταξιούχοι δικαστικοί βλέπουν τη ζωή τους να διαλύεται. Διακυβεύεται η αξιοπρεπής τους διαβίωση. Οσα περισσότερα έτη υπηρεσίας έχουν, όσο περισσότερες εισφορές εχουν καταβάλει, τόσο περισσότερο πλήττονται.(…) Αντισυνταγματικός ειναι αυτός ο νόμος. Πλήττεται ο πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος». «Με τρομάζει η ενδεχόμενη εξομοίωση όλων των συντάξεων. Είναι απαράδεκτο και αντισυνταγματικό. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης, το ύψος των ασφαλιστικων εισφορών… », εκτίμησε η πρόεδρος, χωρίς να παραλείψει να θυμίσει ότι οι δικαστικοί λειτουργοί ανήκουν σε εκείνους που δεν μπορούν να έχουν δεύτερο επάγγελμα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε στην παρέμβασή της της η κυρία Αρετή Σκαφίδα, εκ μέρους της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ενώ το δικό του «κατηγορώ» διατύπωσε ο κ. Σταμάτης Γιακουμέλος, πρόεδρος της Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών, κάνοντας λόγο για «περαιτέρω φτωχοποίηση» και «ισοπέδωση προς τα κάτω». «Εμείς οι δικαστές δεχθήκαμε ως υψηλόμισθοι πολύ μεγάλες περικοπές», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γιακουμέλος, καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν αποφάσεις του Μισθοδικείου που δεν έχουν εφαρμοσθεί πλήρως. Στηλιτεύοντας το γεγονός ότι συναντήσεις του παρελθόντος με το υπουργείο Εργασίας δεν είχαν αποτέλεσμα, ο ίδιος έκανε λόγο για «εξοντωτική μείωση αποδοχών, με τεράστιες συνεπειες» αλλά και συντάξιμες αποδοχές ανώτατων δικαστών που αγγίζουν αυτές εν ενεργεία κλητήρα. «Μας κατεβάζουν στο τελευταίο σκαλοπάτι μας ισοπεδώνουν», σημείωσε, για να προσθέσει λίγο αργότερα σκωπτικά ότι «το πρόβλημα δεν ειναι η μακροζωία». Ο κ. Χρήστος Μητκίδης, προεδρος των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μίλησε για πολυμέτωπη επίθεση, και δη σε βάρος των συνταξιούχων δικαστών, αλλά και σαφή «προσβολή», που συνιστά η εξομοίωση της σύνταξης του προέδρου του Αρείου Πάγου με συντάξεις που χορηγούνται στον ιδιωτικό τομέα. Ο ίδιος χαρακτήρισε επίςης σκανδαλώδες το γεγονός ότι η σύνταξη του Ταμείου Νομικών εχει εξαερωθεί. «Θα κριθούν ολα αυτα στα ευρωπαϊκά δικαστηρια αν η κυβένρηση επιμείνει. Θα πρέπει να προβεί σε διορθώςεις, να σεβαστεί το θεσμικό κύρος των δικαστών». Πολιτικό άρωμα προσέδωσε η παρέμβαση του πρώην υπουργού κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος δεν παρέλειψε να συγχαρεί την ηγεσία της Ενωσης Δικαστων και Εισαγγελέων: «Αλλάξατε το κλίμα για τις δικαστικές ενώσεις, λειτουργοί μικροί σε βαθμό, αλλά μεγάλοι σε αποφασιστικότητα, νέα παιδιά στην Ενωση». «Δεν είναι οικονομικό, αλλά θεσμικό ζήτημα οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών», εκτίμησε ο πρώην υπουργός. «Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είδε το προεδρείο της Ενωσης, μου ειπε να σας μεταφέρω τον σεβαςμό του προς τους δικαςτες και το δίκαιο των αιτημάτων τους. (..) Οταν γινει κυβέρνηση η ΝΔ, θα αποκατασταθούν αυτες οι αδικίες». Και πρόσθεσε: «Η απαξίωση είναι γενικότερη, και αφορά τον θεσμικό ρολο των ενώσεων, είδατε τι εγινε με τις αποφάσεις των Ολομελειών του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν δεν ειναι αρεστές». Αφήνοντας μάλιστα αιχμές, ανέφερε ότι «υπάρχουν κάποιοι που περιφέρονταν στα δικαστήρια προκειμενου να μην υπάρχει προσέλευση σήμερα, υποσχόμενοι ότι το 2019 θα αποκατασταθεί το πρόβλημα». Ελευθερία Κόλλια

