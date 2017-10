Οκτώβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με γκολ του Μόλινς στο 90′, ο Παναθηναϊκός έφτασε στην ανατροπή και επικράτησε με 2-1 (Πλαβούκος 14’ – Μουνιέ 50’, Μολίνς 90’) στην Καρδίτσα της τοπικής Αναγέννησης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Β’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Πολύ πιο άνετα, ο Λεβαδειακός επικράτησε με 5-0 του Αιγινιακού στη Λιβαδειά, ενώ στα ματς που άνοιξαν την αυλαία της ημέρας, η Κέρκυρα συνέτριψε με 6-1 τη Σπάρτη και ο ΠΑΣ Γιάννινα επιβλήθηκε με 3-0 του Παναιγιάλειου στους Ζωσιμάδες. Τέλος, η Λαμία επικράτησε με 1-0 της Καλλιθέας.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στο κύπελλο Ελλάδας έχει ως εξής:



1ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΜΠΤΗ

17:15 ΟΦΗ–Πλατανιάς («Θ. Βαρδινογιάννης»)

Απόλλων Σμύρνης – Ηρακλής (δεν θα διεξαχθεί) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΟΦΗ 1 1-0-0 3-0 3

Πλατανιάς 1 1-0-0 1-0 3

Απόλλων Σμύρνης 1 0-0-1 0-1 0

Ηρακλής 1 0-0-1 0-3 0



2ος ΟΜΙΛΟΣ



ΤΡΙΤΗ

Λεβαδειακός – Αιγινιακός 5-0 ΤΕΤΑΡΤΗ

19:30 Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ (Γήπεδο Καλαμαριάς) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΠΑΟΚ 1 1-0-0 2-1 3

Απόλλων Πόντου 1 1-0-0 1-0 3

Λεβαδειακός 2 1-0-1 6-2 3

Αιγινιακός 2 0-0-2 0-6 0



3ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

Λαμία – Καλλιθέα 1-0 ΠΕΜΠΤΗ

19:30 Απόλλων Λάρισας – ΑΕΚ (Αλκαζάρ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΑΕΚ 1 1-0-0 2-0 3

Απόλλων Λάρισας 1 1-0-0 2-1 3

Λαμία 2 1-0-1 1-2 3

Καλλιθέα 2 0-0-2 1-3 0 4ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

Κέρκυρα – Σπάρτη 6-1 ΠΕΜΠΤΗ

15:00 Τρίκαλα – Ατρόμητος (Δημ. Στάδιο Τρικάλων) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Τρίκαλα 1 1-0-0 3-1 3

Ατρόμητος 1 1-0-0 1-0 3

Κέρκυρα 2 1-0-1 6-2 3

Σπάρτη 1 0-0-2 2-9 0



5ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

15:00 Αχαρναϊκός – Ολυμπιακός (Γήπεδο Αχαρνών) ΠΕΜΠΤΗ

15:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΟΧ Κισσαμικός («Θ. Κολοκοτρώνης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Ολυμπιακός 1 1-0-0 2-1 3

Κισσαμικός 1 1-0-0 1-0 3

Αστέρας Τρίπολης 1 0-0-1 1-2 0

Αχαρναϊκός 1 0-0-1 0-1 0



6ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

15:00 Εργοτέλης – Ξάνθη (Παγκρήτιο)

17:15 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (Γήπεδο Παναιτωλικού) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Ξάνθη 1 1-0-0 2-0 3

Πανσερραϊκός 1 1-0-0 2-0 3

Παναιτωλικός 1 0-0-1 0-2 0

Εργοτέλης 1 0-0-1 0-2 0



7ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιγιάλειος 3-0 ΤΕΤΑΡΤΗ

17:15 Άρης – Πανιώνιος («Κλ. Βικελίδης») ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΠΑΣ Γιάννινα 2 1-1-0 4-1 4

Άρης 1 1-0-0 1-0 3

Πανιώνιος 1 0-1-0 1-1 1

Παναιγιάλειος 2 0-0-2 0-4 0

8ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

Αναγέννηση Καρδίτσας – Παναθηναϊκός 1-2 ΤΕΤΑΡΤΗ

17:15 ΑΕΛ – Παναχαϊκή (AEL FC Arena) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 2 2-0-0 4-1 6

Παναχαϊκή 1 1-0-0 1-0 3

Λάρισα 1 0-0-1 0-2 0

Αναγ. Καρδίτσας 2 0-0-2 1-3 0 in

