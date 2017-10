Οκτώβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Κοντά στο 3% φέρεται να τοποθετεί το οικονομικό επιτελείο τον πήχη για το φετινό πλεόνασμα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για μια τέτοια επίδοση, αφού τα τεχνικά κλιμάκια εξακολουθούν να «σκαλίζουν» τα «κενά» στα φορολογικά έσοδα και τις υπερεισπράξεις των ασφαλιστικών εισφορών.



Στην πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών οι επικεφαλής των δανειστών φάνηκαν να έχουν, επίσης, επιφυλάξεις για το ύψος και τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που θα διανεμηθεί τον Δεκέμβριο και ενώ άναψαν πράσινο φως για την εκταμίευση της δόσης των 800 εκατ. ευρώ, έδειξαν δύο «κίτρινες κάρτες» για τον μποναμά (σε ευπαθείς ομάδες) αλλά και για το πώς και πότε θα ξεκινήσουν οι ρυθμίσεις για 120 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά Ταμεία. Mακρύς ο δρόμος για τον Προϋπολογισμό Μετά από τη χθεσινή, πρώτη συζήτηση για τα δημοσιονομικά, ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών υποστήριξε ότι υπάρχει συμφωνία στο ότι έχουμε υπερκαλύψει το στόχο του 1,75% και επιχείρησε να «φωτογραφίσει» τα διαφαινόμενα επίπεδα του συμβιβασμού, αναφέροντας ότι «2,2% είναι ο στόχος που θέλουμε να πιάσουμε, πάνω από τον οποίο έχουμε περιθώριο περαιτέρω δαπάνης (σ.σ. μέρισμα) της τάξης των 800 εκ ευρώ». Αυτή η αναφορά από μόνη της παραπέμπει σε πλεόνασμα περίπου 2,7% του ΑΕΠ. Ωστόσο, τα πράγματα μπερδεύτηκαν όταν παρέπεμψε στις σχετικές προβλέψεις του Προσχεδίου, όπου αυτή η διαφορά των 823 εκατ. ευρώ προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ 1,75% και 2,2%. Σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν εν αναμονή των στοιχείων Οκτωβρίου κι από τα φορολογικά έσοδα κι από τον ΕΦΚΑ. Δρόμο φαίνεται πως έχουν και οι διαπραγματεύσεις για τον Προϋπολογισμό του 2018. Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι στις πρώτες επαφές δεν βγήκαν… μαχαίρια, κοινώς δεν διατυπώθηκαν απόψεις περί «κενού» ως και 600 εκατ. ευρώ, όπως ανέφεραν σχετικές πληροφορίες και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να κλείσει ο «φάκελος» πριν αναχωρήσουν οι Θεσμοί στο τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, μόνο και μόνο ότι ο ίδιος αξιωματούχος επεσήμανε ότι συζητήσεις μπορούν να γίνουν ως τις 21 Νοεμβρίου, που κατατίθεται ο Προϋπολογισμός στη Βουλή, αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα βασικά πεδία όπως το αν και πόσο μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά οι τεράστιες «τρύπες» στα φορολογικά έσοδα, καθώς και το αν και πόσο είναι επαναλαμβανόμενες οι αυξημένες εισπράξεις επί των νέων ασφαλιστικών εισφορών. Η σημερινή ημέρα έχει, πάντως, δύο θέματα που αναμένεται να ταλαιπωρήσουν την ελληνική πλευρά. Πρωί- πρωί ο Γ. Σταθάκης θα κληθεί να απαντήσει στις πιέσεις των Ευρωπαίων για πώληση μονάδων και πελατών της ΔΕΗ, ενώ τη σκυτάλη θα πάρει ο Δ. Παπαδημητρίου με την Ε. Αχτσιόγλου που «καίγονται» για την πλήρη ενεργοποίηση του εξωδικαστικού και της ρύθμισης των 120 δόσεων. Ο κίνδυνος εμπλοκής ή καθυστερήσεων δεν πηγάζει, όμως, μόνο από τα δημοσιονομικά ή από τα υπόλοιπα θέματα- «αγκάθια», αλλά κυρίως από τον εκτροχιασμό των προαπαιτούμενων. Ακόμα και χθες, δεν είχε καλυφθεί πάνω από το 20% των 95 προαπαιτούμενων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται βασικά παραδοτέα από το πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων, που είναι «κόκκινο» πανί για το γερμανικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο.



Όσον αφορά, δε, στο αίσιο τέλος του θρίλερ των 800 εκατ. ευρώ, με την εκταμίευση της δόσης, ξεκινά το νέο σήριαλ, καθώς με αυτά τα χρήματα και 400 εκατ. Ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα πρέπει να «καθαρίσουμε» άλλα 1,2 δις ευρώ χρεών του Δημοσίου, το αργότερο ως τις αρχές του Φεβρουαρίου. iefimerida loading…

