Οκτώβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας μπλα, μπλα, μπλα. Αυτό το ξέρετε. Με τι πρέπει να το φτιάξετε για να έχει όντως ευεργετικά οφέλη ξέρετε όμως;



Είναι από αυτές τις τροφές που, μπορεί, ως παιδί μπορεί να μην έβαζες καν στο στόμα σου ή να τα έβγαζες από την πίτσα (!), αλλά μεγαλώνοντας αλλάζεις γνώμη. Σε κάθε περίπτωση, είναι από τις γεύσεις που, όταν πια έχουν κάπως σταθεροποιηθεί τα γευστικά σου στάνταρ, είτε τις λατρεύεις, είτε τις απεχθάνεσαι. Αν ανήκετε στους «τυχερούς» που αγαπούν τη γεύση και την υφή των μανιταριών τότε γνωρίζετε ότι μπορούν να απογειώσουν μια ομελέτα, να στείλουν ένα σάντουιτς σε άλλο επίπεδο ή να φαγωθούν και μόνα τους, ψητά στο φούρνο με λίγο λάδι. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζατε είναι πως, εκτός του ότι βελτιώνουν κάθε πιάτο, ως άριστη πηγή πρωτεινών, καταναλώνοντας τα στο πρώτο γεύμα της ημέρας σας, μπορούν να σας κάνουν να νιώθετε χορτάτη για πολύ περισσότερο. Αυτό, κατ’ επέκταση, σημαίνει λιγότερη επιθυμία να «τσιμπήσετε» κάτι, αργότερα μέσα στην ημέρα. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει νέα έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Appetite. Πως επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο όμως στην πράξη; «Παλαιότερες έρευνες πάνω στη συγκεκριμένη τροφή έχουν δείξει ότι επιφέρει τον κορεσμό πιο γρήγορα απ’ ότι το κρέας», υποστηρίζει η καθηγήτρια Joanne Slavin από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. «Η πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι αντικαθιστώντας τα μανιτάρια με το κρέας σε κάποια γεύματα έχετε διπλό όφελος, τόσο από θέμα θρεπτικής αξίας, όσο και από θέμα κορεσμού». Πως προέκυψαν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα; Για 10 ημέρες, 17 γυναίκες και 15 άντρες έτρωγαν δύο μερίδες από ψιλοκομμένα μανιτάρια ή μοσχαρίσιο κρέας σε ποσότητες που να αντιστοιχούν σε ίδια επίπεδα πρωτείνης, δηλαδή 226γρ μανιτάρια και 28γρ. κρέας. Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν ότι όσοι έτρωγαν μανιτάρια στο πρωινό τους ένιωθαν πολύ λιγότερο πεινασμένοι, πιο χορτάτοι και είχαν μειωμένη επιθυμία για λιπαρά σνακ ή λιχουδιές μέσα στην ημέρα από αυτούς που έτρωγαν κρέας.



Προφανώς, 226 γρ. μανιταριών -ποσοτικά- είναι πολύ περισσότερα από 28 γρ. κρέας. Την ίδια στιγμή όμως έχουν πολύ λιγότερες θερμίδες από αυτό. Αρκεί να σας πούμε ότι τρεισίμιση φλιτζάνια μανιτάρια αποδίδουν 56 θερμίδες, όταν η ίδια ποσότητα κρέατος έχει τις διπλάσιες (και πολύ περισσότερο λίπος φυσικά!). Οκ ίσως να μην σας φαίνεται το πιο δελεαστικό συνοδευτικό για τον καφέ σας, αλλά ποιος είπε ότι πρέπει να τα φάτε σκέτα; Τα μανιτάρια μπαίνουν παντού! bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 24th, 2017 at 09:28 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.