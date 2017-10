Οκτώβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αρχίζουν τα δύσκολα για τις ομάδες της Euroleague αφού το αγωνιστικό πρόγραμμα της εβδομάδας περιλαμβάνει διπλή αγωνιστική. Πρώτος στην μάχη ρίχνεται ο Ολυμπιακός που σήμερα Τρίτη (24/10, 21:05 Novasports 1) αντιμετωπίζει στο Ισραήλ την ανανεωμένη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η «ομάδα του λαού» φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω την περσινή καταστροφική σεζόν και έχει ξεκινήσει εφέτος, όπως και ο Ολυμπιακός, με 2 στα 2. Αξίζει να σημειωθεί πως Ολυμπιακός και Μακάμπι είναι οι ομάδες με την καλύτερη άμυνα μέχρι στιγμής στην διοργάνωση. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιάννης Σφαιρόπουλος, θα στερηθεί για ακόμα ένα αγώνα τις υπηρεσίες του Βασίλη Σπανούλη, που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του (τενοντίτιδα στο γόνατο), ενώ τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα αγωνιστούν οι Μάντζαρης και Πρίντεζης, που δεν έπαιξαν με τα Τρίκαλα. Την Πέμπτη (26/10, 21:00 Novasports 1) οι Πειραιώτες υποδέχονται στο ΣΕΦ τον πρώην προπονητή τους, Γιώργο Μπαρτζώκα, που πλέον κάθεται στον πάγκο της Κίμκι. Αυτή θα είναι η πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση για την ρωσική ομάδα, που μετράει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμέτρήσεις στην διοργάνωση. Δύσκολη αποστολή έχει και ο Παναθηναϊκός, που την Τετάρτη (25/10, 20:00 Novasports 2) δοκιμάζεται στην Μόσχα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη. Η ρωσική ομάδα μετά την ήττα της την περασμένη αγωνιστική απο την Ρεάλ στην Μαδρίτη, θα επιδιώξει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να φύγουν 4 φορές με το ρoζ φύλλο από την έδρα της ΤΣΣΚΑ, σε σύνολο 15 αγώνων από το 2000. Μετά την ΤΣΣΚΑ το «τριφύλλι» επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, όπου την Παρασκευή (27/10, 21:30 Novasports 2) θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε.



3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Τρίτη, 24/10

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Κίμκι (Ρωσία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:05 Novasports 1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) Τετάρτη, 25/10

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20:00 Novasports 2

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μάλαγα (Ισπανία)-Μπάμπεργκ (Γερμανία) 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26-27/10/2017) Πέμπτη, 26/10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Κίμκι (Ρωσία) 21:00 Novasports 1

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) Παρασκευή, 27/10

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

Μπάμπεργκ (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:30 Novasports 2

Βαλένθια (Ισπανία)-Μάλαγα (Ισπανία)

Βαθμολογία

Ν-Η

Ρεάλ Μαδρίτης 2-0

Μακάμπι Τελ Αβιβ 2-0

Ολυμπιακός 2-0

Κίμκι 2-0

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1-1

Παναθηναϊκός 1-1

Φενέρμπαχτσε 1-1

Μπαρτσελόνα 1-1

Μάλαγα 1-1

Ερυθρός Αστέρας 1-1

Ζαλγκίρις Κάουνας 1-1

Βαλένθια 1-1

Μπάμπεργκ 0-2

Μπασκόνια 0-2

Αρμάνι Μιλάνο 0-2

Αναντολού Εφές 0-2 in

