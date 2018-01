Οκτώβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό επισκέφθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αντώνης Δασκαλόπουλος και ο Αντιπρόεδρος της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και Πρόεδρος του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Γρεβενών Γιάννης Σιούλης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Γρεβενών. Δόθηκε η προμελέτη του έργου και αναλύθηκε η φιλοσοφία του. Ο κ. Συναδινός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο που χαρακτηρίστηκε πρωτότυπο, με στόχο να υποστηρίξει και να αναδείξει την ΠΕ Γρεβενών αλλά και την Δυτική Μακεδονία. Το Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Γρεβενών θα αποτελείται από τρία επιμέρους έργα τα οποία θα είναι ανεξάρτητα, αλλά και απόλυτα συνεργαζόμενα μεταξύ τους: α) Οργανωμένο κάμπινγκ 100 στρεμμάτων, με ξύλινα μπακαλόουζ, κέντρο συνεδριάσεων και πισίνα, β) Θεματικό πάρκο εκδηλώσεων για ποδήλατο, αναρρίχηση, τοξοβολία και άλλες αθλητικές δραστηριότητες και γ) Αθλητικές εγκαταστάσεις για αγώνες μοτοσικλέτας (Πίστες, ταχύτητα, motocross, trial, καρτ). Και φυσικά θα αποτελεί έναν προπομπό, ένα κέντρο συνάντησης και αφετηρίας για τους επισκέπτες, για την εξερεύνηση της Πίνδου.

