Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ. ο Δήμος Γρεβενών υποδέχεται στην πλατεία Αιμιλιανού την φλόγα των ΧΧΙΙΙ χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην PyeongChang της Ν. Κορέας από 9 έως 25 Φεβρουαρίου 2018. Η άφιξη της ολυμπιακής φλόγας στην πόλη μας θα γίνει στις 11:00 π.μ. από την είσοδο της Καλαμπάκας όπου θα παραδοθεί στον πρώτο λαμπαδηδρόμο Παπαστεργίου Στέργιο. Στη συνέχεια την φλόγα θα παραλάβει η Ελένη Κουτσαλιάρη η οποία θα ανάψει το βωμό στην πλατεία Αιμιλιανού και θα ακολουθήσει επίσημη τελετή με ανάκρουση του Ολυμπιακού ύμνου, του Εθνικού ύμνου της Νότιας Κορέας και της Ελλάδας και έπαρση σημαιών. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη, του εκπροσώπου της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Αγώνων και του εκπροσώπου της Ε.Ο.Ε. και σύντομο πολιτιστικό πρόγραμμα. Ολοκληρώνοντας οι λαμπαδηδρόμοι, Αθανασία Ράπτη και Γιώργος Παπαϊωάννου θα διασχίσουν την οδό Κ. Ταλιαδούρη για να παραδώσουν την φλόγα στην Ε.Ο.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

