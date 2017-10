Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: Την 26η Οκτωβρίου (ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ) 1.Ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινής 26ης Οκτωβρίου μέχρι και της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου . Την 27η Οκτωβρίου (ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 2.Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα Σχολεία. 3΄ Ώρα 12.00 Απότιση φόρου τιμής με κατάθεση στεφάνων από τους μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην προτομή του οπλαρχηγού Θεοδώρου Ζιάκα. Θα παρίστανται αντιπροσωπείες των αρχών της πόλης και θα προηγηθεί στο μνημείο επιμνημόσυνη δέηση. 4.Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων , Δημοτικών και Κοινοτικών Καταστημάτων καθώς και των Καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου. Την 28η Οκτωβρίου (ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ) ΄Ωρα 07.30΄ θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των Εκκλησιών. ΄Ωρα 8.00΄ Επίσημη έπαρση της σημαίας στο ιστό της Κεντρικής Πλατείας. Ωρα 10.30 επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Γρεβενών στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ και στην οποία παρακαλούνται να παρίστανται: : -Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης – Ο κ. Βουλευτής του Νομού. -Ο κ.Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού ο κ. Αντώνης Δασκαλόπουλος. – Οι κ. κ. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών. – Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Γρεβενών. – Ο κ. Δήμαρχος – Οι πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί του Νομού – Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. – Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών – Ο κ. Δ/ντής Αστυνομικής Δ/νσης Γρεβενών. – Ο κ. Δ/τής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. -O Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΓΡΕΒΕΝΑ)ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Ο κ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. – Οι κ.κ. Πρωτοδίκες. -Ο Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου – Οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι. – Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι – Οι κ.κ. Πρόεδροι Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. – Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γρεβενών – Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εν ενεργεία και αποστρατεία με στολή κατά ιεραρχική τάξη. – Οι κ.κ. Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων. – Οι κ.κ. Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών. – Οι κ.κ. Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων. – Οι εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης – Ο κ. Πρόεδρος του Συλλόγου Αντιστασιακών περιόδου 1967-1974 -Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών , Σχολικοί Σύμβουλοι , Ειρηνοδίκες, Πταισματοδίκες , με ιεραρχική τάξη. – Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Ν.Π.Δ.Δ. ,Οργανισμών ,Ν.Π.Ι.Δ. – Πολιτικά κόμματα. – Αντιπρόσωποι Τύπου. – Οι κ. κ. Πρόεδροι Εμπορικού Συλλόγου και Βιοτεχνών. – Ο κ. Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. – Οι κ. κ. Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων. – Οι κ.κ. Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων. – Ο κ. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών. – Ο κ. Πρόεδρος της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. – Οι κ.κ. Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων. – Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. – Όλος ο Λαός. – Τα Σχολεία μαζί με τις σημαίες τους και τα λάβαρά τους. Η προσέλευση των επισήμων στον Ιερό Ναό πρέπει να τελειώσει μέχρι της 9.30΄ ώρας. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει μετά το τέλος της Δοξολογίας και μέσα στον Ιερό Ναό η εκπαιδευτικός Έλλη Ζιώγα Δ/ντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών. Στη συνέχεια θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Εθνομάρτυρα Αιμιλιανού στην Κεντρική Πλατεία από τους κ.κ.: 1.Εκπρόσωπο Κυβέρνησης,2.Βουλευτή,3.Αντιπεριφερειάρχη,4.Δήμαρχο,5.Ανώτερο Δ/τή Φρουράς 6.Δ/ντή Αστυνομικής Δ/νσης,7.Δ/τή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,8.Ένωση Αποστράτων Αξ/κών,9.Σύνδεσμο Εφέδρων Αξ/κών και Ανθ/στών,10.Σύνδεσμο Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου, 11.Σύνδεσμο Τραυματιών και Πολεμιστών Οπλιτών, 12.Αντιστασιακές Οργανώσεις . ΄Ωρα 11.30΄ Παρέλαση μπροστά από τους Επισήμους στην οδό Κων/νου Ταλιαδούρη από τους Μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Σχολές , Συλλόγους , και Τμημάτων του Στρατού(εφόσον υπάρχουν). Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα της Ιεροτελεστίας και δεήσεων η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών,τα της παρατάξεως το 586 Τ.Π. (Κ.Ε.Ν.) και τα της τάξεως η Αστυνομική Δ/νση Γρεβενών. Tο Γενικό Πρόσταγμα της παρέλασης των Μαθητών και Μαθητριών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αναθέτουμε στον υπεύθυνο της ομάδας του Γραφείου Φυσικής Αγωγής κ. Βασίλειο Σούλα. Τελετάρχη ορίζουμε τον υπάλληλο της Π.Ε. Γρεβενών Γεώργιο Πιπέργια. Το Πρόγραμμα αυτό έχει θέση επίσημης πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

