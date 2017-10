Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αγαπητοί φίλοι,

Ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της κοινωνικής του δράσης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού σας ανακοινώνει με χαρά πως θα επιβραβεύσει για την επιτυχία τους τα παιδιά των συμπατριωτών μας κατοίκων Θεσσαλονίκης (Γρεβενιωτών) που πέτυχαν στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χρονιάς του 2016 – 2017, καθώς και τους Γρεβενιώτες αθλητές που διακρίθηκαν τη χρονιά που πέρασε. Παρακαλούμε πολύ για την καλύτερη ενημέρωση μας, να μας γνωστοποιήσετε τα ονόματα των παραπάνω επιτυχόντων μαθητών και διακριθέντων αθλητών στα εξής μέσα έως τις 15 Νοεμβρίου 2017: Στο τηλέφωνο του προέδρου του συλλόγου κ. Σάκη Οικονόμου 6973384986 Με μήνυμα στο inbox της ομάδας του «Χορευτικό Τμήμα Συλλόγου Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης« Με μήνυμα στο inbox της σελίδας «Το γεφύρι της επικοινωνίας» μας στο fb Σύλλογος Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης

