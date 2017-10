Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με μετάλλια επέστρεψαν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Παίδων – Παμπαίδων που διοργανώθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας 19-22 Οκτωβρίου 2017, οι αθλητές του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»:

Λέτσιος Θεόδωρος του Χρήστου, 3ος στην κατηγορία των 80+ κιλών Φασούλας Γεώργιος του Χρήστου, 3ος στην κατηγορία των 63 κιλών



