Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Και φέτος ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δήμου Γρεβενών και της Μητρόπολης Γρεβενών και συμμετείχαμε στα Ελευθέρια τόσο σε οργανωτικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Σημαντικές ήταν οι επιτυχίες του ΓΣΓ σε όλες τις κατηγορίες με την πρώτη θέση της Ντανάση Αθανασίας στις γυναίκες στα 5 χιλιόμετρα, την πρώτη θέση στα αγόρια 4ης 5ης 6ης δημοτικού με τον Κιτσιούλη Δημήτρη (πέμπτη τάξη) και την 2η θέση στην ίδια κατηγορία στα κορίτσια με την Νίκου Δάφνη (πέμπτη τάξη).



Η διοίκηση του συλλόγου συγχαίρει τους αθλητές του ΓΣΓ που διακρίθηκαν άλλα και όλους όσους συμμετείχαν. ΓΣΓ

