Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στην Ελευθερούπολη Καβάλας από τις 19/10/2017 έως και τις 22/10/2017 διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Παίδων – Κορασίδων. Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ελιμειώτης συμμετείχε για πρώτη φορά σε τέτοια διοργάνωση με δύο αθλητές, οι οποίοι αγωνίστηκαν με τη στολή του Εθνικού Κοζάνης. Στην κατηγορία των 66 κιλών έλαβε μέρος στους αγώνες ο αθλητής Μπαρμπαρούσης Ιωσήφ, ενώ στην κατηγορία των 57 κιλών η αθλήτρια Τσεπίδου Αχιλλεία. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά παιδιά. Για δύο αδαμάντινους χαρακτήρες με άριστες επιδόσεις στο σχολείο. Παρόμοιες συμμετοχές αποτελούν διαφήμιση για το παρεξηγημένο άθλημα της Πυγμαχίας.

Οι εμφανίσεις των παιδιών ήταν θετικές και ελπιδοφόρες για μία ακόμη καλύτερη συνέχεια στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα ο Ιωσήφ παρά την καλή αγωνιστική εικόνα που επέδειξε δεν κατόρθωσε να πλασαριστεί στα μετάλλια, λόγω ενός επιπόλαιου τραυματισμού.

Από την άλλη η Αχιλλεία κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία της . Πολλά συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά.

Νικητές είναι όλα τα παιδιά που αγωνίζονται, που ξεπερνούν τα όρια τους, που θέτουν στόχους. Τα παιδιά μας τα συνόδευε και η ευχή του Μητροπολίτη μας κ.κ. Δαυίδ και για καλή πορεία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, που στάθηκαν δίπλα στους μαθητές μας. – Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Γρεβενών. – Κυλινδρόμυλοι Γρεβενών Ηλίας και Κώστας Αμανατίδης ΟΕ . – KIVROGLOU FOOD SERVICE Αφοί Κιβρόγλου. – Μύλοι Γρεβενών Γιαννακόπουλος ΟΕ. – Παπαλάμπρου Ιωάννης Καυσόξυλα. – Σιαμίδης Ιωάννης και ΣΙΑ ΕΕ Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία. – Φροντιστήρια Μέσης εκπαίδευσης ΠΡΑΞΗ + ΘΕΩΡΙΑ.

