Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ακόμη μία νίκη, τρίτη στην σειρά, για την αήττητη ομάδα του Αλέξη Κατσάλη που συνεχίζει την δυναμική πορεία της, στο πρωτάθλημα Παίδων της Ενωσης Καλοθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας.

Οι παίκτες του Πρωτέα Γρεβενών, επιβλήθηκαν και μέσα στα Σέρβια της αντίστοιχης ομάδας με 84-60. ΗΜΙΧΡΟΝΟ: 33-53 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΣΙΑΛΑΜΠΑΣ, ΧΑΤΖΗΣ. ΣΕΡΒΙΑ: ΛΑΣΠΑΣ, ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ, ΜΑΛΟΥΤΑΣ 32(1) ΤΣΙΡΕΚΑΣ Ι. 12, ΤΣΙΡΕΚΑΣ Θ., ΝΤΑΡΑΜΠΑΣ 8, ΦΕΡΓΑΔΑΣ 2, ΤΖΟΥΝΑΣ, ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ 6, ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ, ΤΣΟΛΗΣ, ΛΑΣΠΑΣ. ΠΡΩΤΕΑΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ 4, ΜΗΤΣΑΛΟΣ, ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 15(1), ΓΙΩΤΑΣ ΑΡ. ΚΥΡΑΤΖΗΣ 2, ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ 8, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 25(1), ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛ.12, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓ. 4, ΨΑΡΙΑΣ, ΓΚΑΣΙΩΝΑΣ 12, ΜΟΥΤΟΥΝΗΣ 4.

Εικόνες από τον Μιχάλη Μιχαλόπουλο:















