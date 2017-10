Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ακόμη μία νίκη για την εφηβική ομάδα του Πρωτέα που συνεχίζει αήττητη στο Πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΔΥΜ.

Το Σάββατο (21-10), νίκησε την δυνατή ομάδα της Καστοριάς στο κλειστό των Γρεβενών με σκορ 81-61



Δεκάλεπτα: 21-09, 40-27, 62-51, 81-61 Διαιτητές: Κατωτικίδης- Παπανικολάου Φ.Ο. Πρωτέας Γρεβενών (Κατσάλης): Ζιώγας, Μητρόπουλος Φ.15(1),Καραούλας Μ.,Λαφτσίδης 18,Μιχαλόπουλος 8, Βασιλόπουλος , Μουτούνης, Μίμης ,Σιούμπουρας 6(2), Παναγιωτίδης10, Σαμαράς , Μητρόπουλος Βαγ.24(1) Α.Σ.Καστοριάς (Καραταγλίδης): Μπασακύρος 12(2),Γεωργιάδης 2,Νάντσος 2,Τζήμας ,Τούσκας 2,Γουρτζάνης 3(1),Μιχαλόπουλος 19,Ριζόπουλος ,Καλαιτζίδης 2,Αντωνίου 19(1)Μπαμπάκος ,Δαμιανού Εικόνες στον ΑΕΤΟ και στο facebook

