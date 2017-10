Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νίκη, έστω και στα τελευταία δευτερόλεπτα, για την ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα της Νικόπολης Πρέβεζας.

Οι άντρες του Πέτρου Μουρουζίδη, στο κλειστό των Γρεβενών, αν και ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ και μάλιστα με.. διαφορά ασφαλείας (όσο μπορεί να ισχύει αυτό στο μπάσκετ), μπόρεσαν στο τέλος του αγώνα να κάνουν το παιχνίδι «ακατάλληλο» για..καρδιακούς:

Δεκάλεπτα: 15-11, 27-18, 47-36, 60-58 Διαιτητές: Δημάδης -Κατσικαρίδης



Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Μαρκόπουλος 2, Τακίδης 2, Γράβας 2, Μιχαηλίδης 10 (2) Ρίγγκος 5 (1) Κλωνάρας 10 (1), Συλλάκος, Κώττας 7, Μπόζιαρης 6, Καλογεράτος 10 (3), Τζίμας 6, Χατζόβουλος.

Νικόπολη Πρέβεζας (Παπίρης): Βαγενάς 21 (2) Αργυρός 2, Τιτσιώνης 3 (1), Σταμούλης, Κακιούζης 7(1), Παπαμιχάηλ 2, Νίκας 16 (3), Μακρόπουλος 4 Μπάλας 3.







































Τα αποτελέσματα Πρωτέας Γρεβενών-Νικόπολη Πρέβεζας 60-58 ΑΠΣ Πτολεμαϊδα-Ικαροι Τρικάλων 66-55 Ιωνικός-Φαίακας Κέρκυρας 69-75 Ζέφυρος-Φίλιππος Βέροιας 65-70 ΑΟΚ Βέροιας-Νίκη Βόλου 60-67 ΑΓΣ Ιωαννίνων-Εύαθλος Πολυκάστρου 103-69 Ρεπό: ΓΕ Αγρινίου Ζέφυρος-Φίλιππος Βέροιας 65-70 Δεκάλεπτα: 21-22, 35-35, 54-51, 65-70 Διαιτητές : Τσουμαχίδης-Λελούδας Ζέφυρος (Τσολάκης): Μυτιληναίος, Φυλακτός 5 (1), Αλεξανδρίδης 8 (1), Ματενίδης 8 (), Ουρκέρογλου 7 (1), Φαρμάκης, Καναράς, Μαυροματίδης 6, Τσιόγκας 15, Βασιλείου, Μυστιλιάδης 16 (3). Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης) : Κοθράς 11 (1), Μόρας, Τσιαγκλάκανος 13 (2), Παραπούρας 14 (4), Σουτζόπουλος 24 (2), Καντάρκος 3, Τόκας Α, Ποταμόπουλος, Μαρκόπουλος 5 (1). ΑΠΣ Πτολεμαϊδα-Ικαροι Τρικάλων 66-55 Δεκάλεπτα: 18-11, 32-26, 45-41, 66-55 Διαιτητές: Ελευθεριάδης-Εκίζογλου ΑΠΣ Πτολεμαϊδα (Κυρατζής): Κλασίδης 16 (1), Σειντής , Καλομενίδης 13(2), Εσπερίδης , Αργυρόπουλος, Τσολάκης, Σαχπαζίδης 11(1), Πανίδης 3, Πουτούκης, Αθανασιάδης 8, Σαρής 15, Μαστροδημήτρης. Ίκαροι Τρικάλων (Μητσιάδης): Μέξης 7, Φούντας Φ. 6 (2) , Γκότσης , Αργύρης Ν. 5 (1), Μπαρμπαρούσης 3, Χατζής , Τζούρβας 5 (1), Θανασάρας 2, Αργύρης Σ. 2 , Στάνκοβιτς 6, Φούντας Γ. 19, Θεοδώρου. ΑΓΣ Ιωαννίνων-Εύαθλος Πολυκάστρου 103-69 Δεκάλεπτα: 26-23, 52-44, 70-54, 103-69 Διαιτητές: Κατωτικίδης-Ιορδανίδης ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Γεωργίου 28 (2), Ζαμπέτης 3 (1), Μπαρτζώκης 11, Καλφαλίδης, Αντωνίου, Παπαγιάννης, Κάννης, Μάκης 29 (3), Παπανικολάου 6, Εξαρχόπουλος 13(3), Φίλιος 6 (1), Θώδης 7. Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος): Παπαδόπουλος 13 (2), Ημερίδης 23 1), Ταπούτος, Μπινιάκου, Τασούδης, Τσινόπουλος 11, Τσελέκης 5, Σιδηρόπουλος 17 (2). ΑΟΚ Βέροιας-Νίκη Βόλου 60-67 Δεκάλεπτα: : 14-12, 33-33, 49-51, 60-67 Διαιτητές: Αγραφιώτης Ιωάν.-Κουκουλεκίδης ΑΟΚ Βέροιας (Τούσας): Τρουμπούκης, Ουσουτζόγλου 2, Σισμάνης 1, Γκανάς, Βλάχος 23 (2), Μαυρίδης 14, Καπνάς, Βοργιατζίδης, Λέφας 3, Μπαρμπαρούσης, Χατζηλαμπρινός, Γιαννουζάκος 17 (2). Νίκη Βόλου (Πρέκας): Διγενής 2, Παπαζήσης, Γεωργίου 2, Αναγνωστόπουλος 2, Καφάσης 2, Κουτίνας 18, Τσαβές 7, Βλήτσιος, Τσώλης 9 (1), Παπακώστας 21, Τοκατλίδης 4. Ιωνικός-Φαίακας Κέρκυρας 65-71 Δεκάλεπτα: 9-22, 27 -41, 54 -57, 65-71 Διαιτητές: Παζόλης-Κοντογιάννης

Φαίακας Κέρκυρας (Κοντογιάννης): Ματενίδης 11, Νεδέλκος 3, Χατζόπουλος 20, Σπιτιέρης 7 (1), Μακρίδης 1, Περούλης Σ. 22, Περούλης Α, Μαγκανάς, Ούστογλου, Αγάθος, Βογιατζής 6, Στεργίου.

Η βαθμολογία Φαίακας Κέρκυρας 4 Φίλιππος Βέροιας 4 Νίκη Βόλου 4 Εύαθλος Πολυκάστρου 3 Πρωτέας Γρεβενών 3 ΑΓΣ Ιωαννίνων 3 Ικαροι Τρικάλων 3 ΓΕ Αγρινίου 2 ΑΟΚ Βέροιας 2 ΑΠΣ Πτολεμαΐδα 2 Ζέφυρος 2 Ιωνικός 2 Νικόπολη Πρέβεζας 1 *Νικόπολη Πρέβεζας και ΓΕ Αγρινίου έκαναν το ρεπό τους. Η επόμενη αγωνιστική (3η, 29/10) Νικόπολη Πρέβεζας – Ιωνικός Φαίακας Κέρκυρας – Ζέφυρος Φίλιππος Βέροιας – ΑΟΚ Βέροιας Νίκη Βόλου – ΑΠΣ Πτολεμαϊδα Ικαροι Τρικάλων – ΑΓΣ Ιωαννίνων Εύαθλος Πολυκάστρου– ΓΕ Αγρινίου Ρεπό: Πρωτέας Γρεβενών tsiotras.blogspot

