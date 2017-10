Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τήν Τετάρτη 25 πρός Πέμπτη 26 Ὀκτωβρίου 2017 θάτελεσθῆ εἰς τόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ἐπί τῇ ἑορτῇ

τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

8.30 μ.μ.- 12.30 π.μ. Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

