Οκτώβριος 23rd, 2017

Η 20η Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, προστάτη του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. θεωρείται ως η επίσημη γιορτή της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Έλληνες αστυνομικοί τιμούν πανελλαδικά τον προστάτη τους Άγιο.

Έτσι και στην Μητρόπολη Γρεβενών, την περασμένη Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και επίσημη Δοξολογία την οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ με τη συμμετοχή της Αστυνομικής ηγεσίας και πολλών Αστυνομικών του τόπου μας.

