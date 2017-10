Οκτώβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Να σκοτώσει την βασίλισσα Ελισάβετ, το 2015, στον μαραθώνιο του Λονδίνου, φέρεται να σχεδίαζε η περιβόητη τζιχαντίστρια «Λευκή Χήρα».



Οπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα «Τhe Sun», η Σάλι Τζόουνς, η οποία κατατάχθηκε στον ISIS μαζί με τον 12χρονο γιο της, ήθελε να «επαναλάβει» το μακελειό στο Μαραθώνιο της Βοστώνης (τον Απρίλιου του 2013) και στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 2015. Σκόπευε να χτυπήσει στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 70 ετών από τη νίκη επί της Ιαπωνίας όπου παρούσα θα ήταν και η Βασίλισσα Ελισάβετ, σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος, το τότε πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον και εκατοντάδες βετεράνοι. Προκειμένου να υλοποιήσει το σχέδιό της επιχείρησε να στρατολογήσει εργαζόμενο στην Pizza Express, ονόματι Ανταμ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τζόουνς τον προσέγγισε μέσω διαδικτύου, ​με το όνομα Ιζντιχάρ, για να τον πείσει να δολοφονήσει τη Βασίλισσα. «Ήταν απελπισμένη να με πείσει να κάνω την επίθεση κατά τις εκδηλώσεις της VJ Day όπου επρόκειτο να είναι παρούσα η Βασίλισσα», είπε. «Μου έστειλε συμβουλές για την κατασκευή βόμβας και μου είπε πως θα με έφερνε σε επαφή με τζιχαντίστριες αδερφές στη Βρετανία», πρόσθεσε. «Φαντάσου όλες τις αδελφές παγκοσμίως που θα είναι περήφανες για σένα. Θα φέρεις τη τζιχάντ στη Δύση», φέρεται να του έγραψε η Τζόουνς. «Ήταν τρομακτικό κάποιες στιγμές. Όταν συνειδητοποιήσαμε τι σχεδίαζε, παραδώσαμε όλο το υλικό στις αρχές», υποστήριξε ο 19χρονος.



Η «Λευκή Χήρα» πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοτώθηκε τον περασμένο Ιούνιο μετά από αμερικανικό βομβαρδισμό. Μαζί της σκοτώθηκε και ο γιος της, τον οποίο λέγεται ότι είχε βάλει μπροστά της ως ασπίδα. H Λευκή Χήρα: iefimerida loading…

